Groźny wypadek o świcie. 47-latka uderzyła Nissanem w drzewo i trafiła do szpitala [ZDJĘCIA]

We wtorkowy poranek, 2 grudnia, służby ratunkowe interweniowały przy poważnym zdarzeniu drogowym. 47-letnia kierująca nissanem micra straciła panowanie nad pojazdem i z impetem uderzyła w przydrożne drzewo. Kobieta z obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 5:00 rano w miejscowości Ulaski na terenie powiatu makowskiego. Na miejsce natychmiast skierowano patrol oraz służby medyczne.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierująca nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze.

Konsekwencje były natychmiastowe. 47-latka siedząca za kierownicą osobowego nissana przejechała przez skrzyżowanie na wprost, zjechała na pobocze, a jej podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierująca doznała obrażeń ciała.

Policja bada okoliczności zdarzenia

Kobieta została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do pobliskiego szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy. Badanie alkomatem wykazało, że 47-latka w chwili zdarzenia była trzeźwa.

Funkcjonariusze policji wykonali na miejscu szereg czynności procesowych – m.in. zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Pozwolą one na precyzyjne ustalenie dokładnego przebiegu, okoliczności oraz ostatecznych przyczyn tego wypadku.

Apel o ostrożność

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozwagę, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Dostosuj prędkość: Mokra nawierzchnia, poranne przymrozki i leżące liście mogą znacznie wydłużyć drogę hamowania.

Zachowaj skupienie: Godziny poranne to czas, gdy nasza koncentracja może być obniżona.

Nadmierna prędkość w połączeniu z trudnymi warunkami drogowymi to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn tragedii na polskich drogach.