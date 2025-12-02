Kolejna próba oszustwa "na wnuczka". Policja apeluje o rozmowy z seniorami

REKLAMA

W czwartek w godzinach południowych doszło do kolejnej próby oszustwa metodą "na wnuczka" w powiecie ostrołęckim. Oszuści podjęli próbę zmanipulowania starszej kobiety, podając się za członka jej rodziny.

Na szczęście mieszkanka powiatu nie dała się nabrać. Kobieta zachowała czujność, rozłączyła rozmowę i nie podała żadnych danych osobowych ani nie przekazała pieniędzy. O incydencie powiadomiła policję.

Ostrołęccy funkcjonariusze podkreślają, że za jedną próbą oszustwa zwykle idą kolejne. Przestępcy często działają zorganizowanymi grupami i systematycznie obdzwaniają kolejne numery telefonów, licząc na to, że któraś z osób da się oszukać.

Apel do mieszkańców

Policja apeluje do mieszkańców Ostrołęki i całego powiatu o przeprowadzenie rozmów z rodzicami i dziadkami na temat zagrożeń związanych z oszustwami. Seniorzy powinni wiedzieć:

jak działają oszuści podszywający się pod członków rodziny lub funkcjonariuszy,

że nigdy – pod żadnym pozorem – nie powinni przekazywać pieniędzy obcym osobom,

jak reagować na podejrzane telefony.

W razie odebrania podejrzanego telefonu funkcjonariusze zalecają natychmiastowe rozłączenie się, a następnie kontakt z bliską osobą lub bezpośredni telefon na policję. Jak podkreślają mundurowi, tylko wspólna czujność i edukacja mogą uchronić seniorów przed utratą dorobku całego życia.