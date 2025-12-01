eOstroleka.pl
Ostrołęka, NA SYGNALE

Spokojne Andrzejki w Ostrołęce. Policja podsumowuje weekend: Tylko jedno zatrzymanie

Wzmożone patrole w okolicach dyskotek, kontrola trzeźwości i dbałość o porządek publiczny – tak wyglądał miniony weekend w wykonaniu ostrołęckich funkcjonariuszy. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce podsumowała działania „Andrzejki”. Dzięki odpowiedzialności mieszkańców i obecności służb, weekend można uznać za bezpieczny, choć nie obyło się bez interwencji.

Miniony weekend w Ostrołęce i powiecie upłynął pod znakiem imprez andrzejkowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiącym się mieszkańcom, Wydział Patrolowy ostrołęckiej komendy przeprowadził specjalną akcję ukierunkowaną na rejony lokali rozrywkowych.

Policja pod dyskotekami. Tu skierowano patrole

Głównym celem działań było zapewnienie ładu i porządku publicznego w miejscach, gdzie gromadziło się najwięcej osób. Mundurowi koncentrowali swoje siły w okolicach dyskotek, klubów nocnych oraz punktów gastronomicznych. To właśnie w tych rejonach w weekendowe noce najczęściej dochodzi do incydentów.

Funkcjonariusze nie tylko reagowali na zgłoszenia, ale działali prewencyjnie. Zwracano szczególną uwagę na:

  • osoby nietrzeźwe powracające z lokali,
  • przypadki zakłócania ciszy nocnej i porządku,
  • zapobieganie aktom wandalizmu i uszkodzeniom mienia.

Bilans weekendu: 50 wylegitymowanych i areszt za „środki”

Jak wynika z policyjnych statystyk, obecność stróżów prawa przyniosła oczekiwany skutek – w ocenie służb tegoroczne Andrzejki były bezpieczne.

W trakcie trwania działań policjanci wylegitymowali łącznie 50 osób. Przeprowadzono także 6 interwencji związanych z naruszeniem porządku. Najpoważniejszy incydent dotyczył zatrzymania osoby, która posiadała przy sobie środki zabronione prawem.

– Podczas jednej z interwencji zatrzymano osobę posiadającą niedozwolone substancje. Została ona zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie – informuje nadkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

To nie koniec wzmożonych kontroli

Ostrołęcka policja zapowiada, że dbałość o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców nie kończy się na Andrzejkach. Funkcjonariusze będą kontynuować podobne działania w przyszłości, kładąc duży nacisk na zapewnienie spokoju i nocnego wypoczynku ostrołęczanom.

Regularne patrole w rejonach zagrożonych zakłóceniami porządku mają na celu nie tylko karanie sprawców wykroczeń, ale przede wszystkim prewencję i budowanie poczucia bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

