Grupa SPEED nie zwalnia tempa w Ostrołęce. Ponad 100 wykroczeń i utrata prawa jazdy

Agresywne zachowania na drodze i rażące przekraczanie prędkości to główne cele policjantów z Mazowieckiej Grupy SPEED. W minionym tygodniu funkcjonariusze z ostrołęckiej drogówki przeprowadzili zmasowane działania na terenie miasta i powiatu. Wynik? Ponad 100 ujawnionych wykroczeń i zatrzymane uprawnienia.

Policyjna grupa SPEED to elitarna jednostka, w skład której wchodzą najbardziej doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego. Ich zadaniem jest reagowanie tam, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie. Co ważne, rejon ich działania nie ogranicza się do granic jednego powiatu – „łowcy prędkości” pojawiają się wszędzie tam, gdzie dochodzi do łamania prawa i poważnych zdarzeń drogowych.

Żniwo grupy SPEED w Ostrołęce: Statystyki

W trakcie ostatnich tygodniowych działań policjanci z Ostrołęki, działający w strukturach grupy SPEED, wzięli pod lupę zachowania kierowców w naszym regionie. Bilans tygodnia jest jednoznaczny – wielu kierowców wciąż zapomina o zdrowym rozsądku.

Policyjne statystyki z ostatniego tygodnia:

99 skontrolowanych pojazdów,

102 ujawnione wykroczenia w ruchu drogowym,

74 mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Niestety, dla jednego z kierowców spotkanie z mundurowymi zakończyło się utratą uprawnień. Za rażące przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym (powyżej 50 km/h) policjanci zatrzymali prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Dodatkowo, z uwagi na nieprawidłowy stan techniczny pojazdów, funkcjonariusze zatrzymali 2 dowody rejestracyjne.

Nadmierna prędkość i trudne warunki – śmiertelne połączenie

Policja nieustannie przypomina, że nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Funkcjonariusze apelują o zdjęcie nogi z gazu, szczególnie teraz, gdy aura nie sprzyja kierowcom.

Szczególnie jest to ważne teraz, kiedy na drogach warunki są trudne – podkreśla nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Mokra nawierzchnia, szybko zapadający zmrok i mgły to czynniki, które w połączeniu z brawurą mogą doprowadzić do tragedii. Przestrzeganie limitów prędkości – zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim – to nie tylko kwestia uniknięcia mandatu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa nas wszystkich.