Region, NA SYGNALE

Pijany 59-latek rozbił cztery auta! Land Rover w rowie, lądował śmigłowiec ratunkowy [ZDJĘCIA]

fot. KPP w Wyszkowiefot. KPP w Wyszkowie
Groźne sceny rozegrały się w piątek na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Kamieńczyk (powiat wyszkowski). W wyniku czołowego zderzenia i łańcucha kolejnych zdarzeń uszkodzone zostały cztery pojazdy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a droga była zablokowana przez wiele godzin. Jak się okazało, sprawca wypadku nie był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło w piątek, 28 listopada, około godziny 13:30. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na trasie K-62 w Kamieńczyku, w którym udział brały cztery samochody: mazda, land rover, skoda oraz volkswagen. Sytuacja była na tyle poważna, że konieczne było całkowite zablokowanie drogi w obu kierunkach i wyznaczenie objazdów.

Łańcuch zdarzeń na DK62: Mazda uderzyła czołowo w land rovera

Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wyszkowskiej policji wynika, że inicjatorem zdarzenia był 59-letni kierowca mazdy. Mężczyzna z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka land roverem.

Siła uderzenia była ogromna. Land rover, prowadzony przez 50-letnią kobietę, wypadł z drogi, wpadł do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. To jednak nie zakończyło niebezpiecznej sytuacji. Odrzucona siłą uderzenia mazda uderzyła w nadjeżdżającego volkswagena. W karambolu ucierpiała również skoda, która najechała na rozsypane na jezdni elementy karoserii rozbitych aut.

Lądowanie LPR i ranni w szpitalu

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Bilans zdarzenia jest poważny – pomocy medycznej wymagały trzy osoby:

  • 59-letni kierowca mazdy,
  • 50-letnia kierująca land roverem,
  • 44-letnia pasażerka land rovera.

Wszyscy poszkodowani z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitali.

Sprawca miał ponad pół promila alkoholu

Badanie alkomatem przeprowadzone u 59-letniego kierowcy mazdy wykazało w jego organizmie ponad pół promila alkoholu. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań.

– informuje podkom. Wioleta Szymanik z KPP w Wyszkowie.

Policjanci z Wyszkowa prowadzą teraz postępowanie, które ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności tego wypadku. Jednocześnie funkcjonariusze ponawiają apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących, jesienno-zimowych warunków. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność, która – jak pokazuje przykład z Kamieńczyka – może prowadzić do tragicznych skutków.

