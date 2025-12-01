eOstroleka.pl
Pijany 19-latek wjechał w ogrodzenie. Wymyślił "niewidzialnego kierowcę" [ZDJĘCIA]

fot. KPP w Wyszkowiefot. KPP w Wyszkowie
Sobotni poranek w gminie Zabrodzie zakończył się policyjną interwencją i aresztem dla dwóch młodych mężczyzn. 19-latek bez uprawnień, mając ponad pół promila alkoholu w organizmie, stracił panowanie nad fordem i uderzył w ogrodzenie posesji. Aby uniknąć odpowiedzialności, mężczyźni próbowali wmówić policjantom, że autem kierowała tajemnicza "trzecia osoba".

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (29 listopada), tuż po godzinie 7:00 rano w miejscowości Wysychy (powiat wyszkowski). Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o kolizji na skrzyżowaniu ulic Wrzosowej i Łąkowej.

Uderzenie w płot i kłamstwo na poczekaniu

Przybyli na miejsce wyszkowscy policjanci zastali rozbitego forda, uszkodzone ogrodzenie oraz dwóch młodych mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierujący nie dostosował prędkości do warunków drogowych, co skutkowało utratą kontroli nad pojazdem i uderzeniem w płot.

Szybko okazało się, że obaj mężczyźni są nietrzeźwi i żaden z nich nie posiada prawa jazdy. Wiedząc, że grożą im poważne konsekwencje, postanowili oszukać funkcjonariuszy.

Mężczyźni próbowali przekonać policjantów, że żaden z nich nie siedział za kierownicą. Twierdzili, że w pojeździe znajdowała się trzecia osoba, która rzekomo spowodowała kolizję, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia.

Szybka weryfikacja i zarzuty

Mundurowi nie dali wiary tym tłumaczeniom. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. W toku dalszych czynności funkcjonariusze szybko ustalili faktyczny przebieg zdarzeń.

Śledczy potwierdzili, że za kierownicą forda siedział 19-latek. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad pół promila alkoholu. Ustalono również kulisy poranka – tuż przed wypadkiem mężczyźni wybrali się samochodem po alkohol, który następnie wspólnie spożywali w pobliskim lesie. Powrót z tej „wycieczki” zakończył się na cudzym płocie.

Surowe konsekwencje dla 19-latka

Młody kierowca usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kodeks karny oraz przepisy ruchu drogowego przewidują w takim przypadku surowe kary:

  • Wysoka grzywna finansowa.
  • Co najmniej trzyletni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
  • Odpowiedzialność za spowodowanie kolizji i pokrycie szkód.

Policja w Wyszkowie po raz kolejny apeluje o rozsądek. Jazda pod wpływem alkoholu, zwłaszcza bez uprawnień i doświadczenia, stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale i dla osób postronnych.

