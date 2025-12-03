Pijany kierowca uciekł po zderzeniu ze Skodą. Miał blisko 3 promile!

REKLAMA

Groźna sytuacja w miejscowości Lipniki (gmina Łyse). W minioną niedzielę doszło tam do zderzenia volkswagena ze skodą. Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia, ale dzięki szybkiej reakcji policjantów z Myszyńca nie uniknie odpowiedzialności. 41-latek miał w organizmie niemal 3 promile alkoholu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 30 listopada. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o kolizji dwóch pojazdów w Lipnikach. Na miejsce natychmiast skierowano patrol z pobliskiego Komisariatu Policji w Myszyńcu.

Zderzenie i ucieczka z miejsca wypadku

Funkcjonariusze na miejscu zastali uszkodzoną skodę oraz poszkodowanego kierowcę – mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Z jego relacji wynikało, że kierujący volkswagenem, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo i uderzył w jego auto.

Sytuacja przybrała dramatyczny obrót, gdy poszkodowany podszedł do sprawcy. Od kierowcy volkswagena wyczuwalna była silna woń alkoholu. Zanim jednak zdążono zareagować, pijany kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Błyskawiczna akcja policjantów z Myszyńca

Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania uciekiniera. Działania funkcjonariuszy przyniosły efekt w niespełna godzinę.

Dzięki zaangażowaniu policjantów z Myszyńca ustalono kierowcę vw, a po kilkudziesięciu minutach mężczyzna został zatrzymany w jednym z domów na terenie powiatu ostrołęckiego.

– informuje nadkom. Tomasz Żerański, rzecznik prasowy KMP w Ostrołęce.

Blisko 3 promile i zarzuty karne

Podejrzenia poszkodowanego okazały się słuszne. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany 41-latek miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Mężczyźnie natychmiast zatrzymano prawo jazdy, a jego samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Ze względu na okoliczności, kierowcę poddano również badaniu retrospekcyjnemu, aby precyzyjnie określić stężenie alkoholu w chwili zdarzenia.

Na miejscu kolizji pracował także technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady niezbędne do dalszego postępowania.

We wtorek (2 grudnia), po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie, policjanci z posterunku w Łysych przedstawili mężczyźnie zarzuty. 41-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi mu teraz wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności.