Trzy tygodnie bez wieści. 68-latka szuka wiele służb. Sprawdzono już tysiąc hektarów

REKLAMA

REKLAMA

Służby przeszukały już ponad tysiąc hektarów trudno dostępnego terenu w gminie Olszewo-Borki. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy i specjalistyczny sprzęt. Niestety, wciąż nie odnaleziono 68-letniego Waldemara Wojtkowskiego. Policja czeka na sygnały - każda informacja może być kluczowa.

Od 10 listopada ostrołęcka policja wraz ze strażakami prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze 68-letniego Waldemara Wojtkowskiego, mieszkańca Nowej Wsi w gm. Olszewo-Borki. Pomimo zaangażowania znacznych sił i środków oraz przeszukania ponad tysiąca hektarów, mężczyzny wciąż nie udało się odnaleźć.

W poszukiwaniach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w tym quady oraz policyjne łodzie, które umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych rejonów. Akcja prowadzona jest we współpracy z wieloma instytucjami ratunkowymi.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w dniu zaginięcia 68-latek poruszał się o kuli ortopedycznej w kolorze srebrnym z gumową czarno-zieloną rękojeścią. Miał przy sobie również białe 10-litrowe plastikowe wiaderko. Policja zwraca się z pilnym apelem do wszystkich mieszkańców regionu o pomoc w poszukiwaniach. Szczególnie istotne może być odnalezienie kuli ortopedycznej lub wspomnianego wiaderka.

– Każda, nawet pozornie drobna wskazówka, może okazać się kluczowa dla dalszych działań poszukiwawczych – podkreśla nadkom. Tomasz Żerański.

Wszystkie osoby, które:

zauważyły pozostawioną kulę ortopedyczną lub białe wiaderko,

widziały zaginionego,

posiadają informacje o kierunku, w którym mógł się poruszać mężczyzna,

proszone są o pilny kontakt z dyżurnym KMP w Ostrołęce pod numerem telefonu: 47 704 14 24. Służby przypominają, że nawet najmniejsza informacja może przyczynić się do odnalezienia poszukiwanego mężczyzny.