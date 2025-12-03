Zaginął 48-letni mieszkaniec gminy Olszewo-Borki. Policja prosi o pomoc [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Ostrołęcka policja poszukuje 48-letniego Rafała Roickiego z gminy Olszewo-Borki, który wyszedł z domu 29 listopada i nie wrócił. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o zaginionym, o pilny kontakt.

Rafał Roicki opuścił swoje miejsce zamieszkania w Olszewie-Borkach 29 listopada około godziny 11:00. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani nie powrócił do domu. Zaniepokojeni bliscy zgłosili sprawę policji.

W chwili zaginięcia 48-latek ubrany był w:

czarną czapkę,

czarną kurtkę do pasa z kapturem;

granatowy sweter rozpinany na suwak;

szare spodnie dresowe;

szare obuwie sportowe.

Policja apeluje o pomoc

Ostrołęccy policjanci prowadzą intensywne poszukiwania i proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Rafała Roickiego, o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Ostrołęce pod numerem telefonu 47 704 14 24. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa dla bezpieczeństwa poszukiwanego.