Mazowsze w walce z COVID-19 - Samorząd przekazał 440 mln zł na zakup ambulansów i środków ochrony osobistej

Podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego podsumowano działania władz Mazowsza związane z COVID-19.

Jak zauważyła Elżbieta Lanc czas pandemii nie jest łatwy dla nikogo i wymaga podejmowania szybkich decyzji.

Myślę, że jako samorząd województwa udało nam się stanąć na wysokości zadania i szybko kierować pomoc tam, gdzie była i jest ona niezbędna – mówi członek zarządu Elżbieta Lanc.

Do tej pory na walkę z COVID-19 władze Mazowsza przeznaczyły blisko 440 mln zł ze środków unijnych i własnych.

360 mln zł na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej

Samorząd województwa jako pierwszy region uruchomił środki unijne na walkę z COVID-19. Wynoszący pierwotnie 150 mln zł projekt rozrósł się i dziś jego wartość wynosi ponad 360 mln zł, z czego zaangażowano już prawie 265 mln zł. Dzięki tym środkom już od marca zeszłego roku do 75 placówek medycznych z Mazowsza kierowane jest wsparcie w postaci sprzętu i środków ochrony osobistej. Do tej pory trafiło do nich już ponad 1500 sztuk aparatury medycznej i ponad 39,5 tys. wyposażenia, w tym 8 tomografów komputerowych, 4 stacjonarne aparaty RTG, 42 mobilne aparaty cyfrowe RTG, 295 kardiomonitorów, 86 respiratorów, 195 specjalistycznych łóżek dla oddziałów intensywnej terapii, 16 aparatów USG, 227 urządzeń do wysokoprzepływowej wentylacji, 504 urządzenia do dezynfekcji oraz 20 systemów do automatycznego pomiaru temperatury ciała, a także ponad 16 mln sztuk środków ochrony osobistej. Do mazowieckich stacji pogotowia ratunkowego trafiło także w sumie 15 ambulansów oraz 5 busów do przewozu osób zakażonych.

W ramach tego projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł również umowę z ALAB Laboratoria Sp. z o.o. na przeprowadzenie testów wśród pracowników medycznych mających kontakt z osobami zakażonymi lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i pacjentów, którzy stanowili potencjalne źródło zakażenia personelu.

W sumie wykonane zostały 32 152 badania. Na ten cel władze Mazowsza przeznaczyły 11 mln zł.

46 mln zł na wsparcie zespołów ratownictwa medycznego

Od 1 lutego do 30 czerwca 2020 r. samorząd Mazowsza realizował projekt, którego partnerami były stacje pogotowia z Warszawy, Płocka, Siedlec, Ostrołęki i Radomia.

W ramach projektu finansowane były:

dodatki specjalne do godzin pracy, w związku ze szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowanie na COVID-19,

usługi w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji oraz wsparcia logistycznego dla personelu ratownictwa medycznego, w tym: sfinansowanie zatrudnienia dodatkowych osób odpowiedzialnych za mycie, dezynfekcję i utrzymanie stanowisk dla dezynfekcji,

szkolenia, które są konieczne w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego, np. szkolenie z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym także utylizacji,

koszty utylizacji odpadów medycznych i zużytego sprzętu/środków ochrony, w tym wysokozakaźnych powstałych w wyniku ograniczania skutków rozprzestrzeniania się COVID-19.

Niemal 7 mln na wsparcie wojewódzkich szpitali psychiatrycznych

Dzięki temu wsparciu do szpitali psychiatrycznych trafiły środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcyjne, środki czystości, materiały opatrunkowe oraz inne materiały jednorazowego użytku. Na ten cel władze Mazowsza przeznaczyły w sumie 4 mln zł. Kolejny 1 mln zł został wydany na zakup testów antygenowych, pulsoksymetrów, termometrów bezdotykowych, aparatów EKG, koncentratorów tlenu, ozonatorów, butli tlenowych z reduktorami, aparatów do mierzenia RR z mankietami jednorazowego użycia.

Dodatkowe 2 mln zł zostały zaplanowane w ramach projektu Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Beneficjentem tego programu były nie tylko szpitale psychiatryczne, ale także Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Szczepienia

Placówki medyczne podległe Samorządowi Województwa Mazowieckiego prowadzą szczepienia przeciwko COVID -19.

Jak podsumowała podczas sesji sejmiku Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego na 25 stycznia ogólna liczba wykonanych szczepień w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego wyniosła ponad 16,5 tys. i dodała

Punkty, szczepień dla mieszkańców Mazowsza uruchomiły: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze i Medycyny Pracy Attis, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oraz Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Dodatkowo na początku roku wojewoda mazowiecki wydał decyzję o otwarciu punktów szczepień w szpitalu tymczasowym przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz Mazowieckim Szpitalu w Ostrołęce. Wszystkie punkty są gotowe do szczepienia mieszkańców Mazowsza – mówi Elżbieta Lanc.

Szczepienia personelu medycznego obywają się w 9 placówkach węzłowych podległych samorządowi województwa: Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie; Mazowieckim Szpitalu im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce; Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie; Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie; Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.; Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.; Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. (Radom) i Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Dwie placówki: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza i Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym to placówki, które mogą szczepić własny personel.