Medycy z Ostrołęki wciąż bez „dodatków covidowych”. Co stało się z obiecanymi przez rząd pieniędzmi?

Do końca grudnia wypłacone miały być medykom dodatkowe pieniądze za pracę przy zwalczaniu epidemii koronawirusa. Do chwili obecnej lekarze z ostrołęckiego szpitala stojący na pierwszej linii walki z covid-19 środków tych wciąż nie otrzymali. Co się z nimi stało?

1 listopada ubiegłego roku Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia zobligował Narodowy Fundusz Zdrowia do wypłacenia medykom zaangażowanym w walkę z epidemią koronawirusa dodatków do wynagrodzeń. Zgodnie z ministerialną decyzją tzw „dodatek covidowy” został zwiększony z wcześniejszych 50% wynagrodzenia do 100% oraz rozszerzona została grupa osób uprawnionych do otrzymania dodatku. Otrzymać miał je każdy medyk zaangażowany w pracę przy zwalczaniu epidemii niezależnie od formy umowy wiążącej go z podmiotem, w którym świadczy pracę.

Na ten cel ze środków NFZ dla szpitali przeznaczone zostało ponad 603,5 mln dla 85 420 pracowników medycznych z 490 placówek medycznych w całej Polsce. Zgodnie z zapewnieniami strony rządowej, środki te najpóźniej do końca grudnia miały pojawić się na kontach medyków.

Z naszych ustaleń wynika, że do chwili obecnej „dodatków covidowych” nie otrzymali medycy z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W podobnej sytuacji jak medycy z Ostrołęki jest także wiele innych osób zaangażowanych w walkę z koronawirusem, którym przysługuje „dodatek covidowy”. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w dniach od 30 grudnia do 3 stycznia przez Porozumienie Rezydentów około 80% ankietowanych nie otrzymało takiego świadczenia. W ankiecie uczestniczyło 1308 lekarzy.

O wyjaśnienie powodów opóźnienia w wypłatach należnych medykom świadczeń poprosiliśmy narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ przekazuje placówkom medycznym należne środki w terminie 3 dni roboczych, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie wymagają korekt lub uzupełnień. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych. Jeśli dokumenty nie budzą wątpliwości, Fundusz wypłaca środki na konto placówki bezzwłocznie, w terminie 3 dni roboczych. W sprawie wypłaty środków przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce pytanie przekazuję do rzecznika prasowego mazowieckiego oddziału NFZ.

- poinformowała nas w piątek, Sylwia Wydrzyk, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obiecanej odpowiedzi z mazowieckiego oddziału NFZ do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy. Do sprawy wrócimy.