Miasto chce wykonać ekspertyzę techniczną mostu Madalińskiego w Ostrołęce

~dwie wieże , 10:21 21-01-2021 , 35% Teraz okaże się jak poprzednicy dbali o ten most? odpowiedz • oceń :

~znowu ściema medialna? , 11:41 21-01-2021 , 72% @~dwie wieże Dobrze dbali, takie ekspertyzy to się robi co kilka lat profilaktycznie.

Dopiero ogłosili przetarg na ekspertyzę, a Ty już wiesz, że coś w niej będzie nie tak... Czyli zmarnowane pieniądze, jak wiadomo co w niej ma być ;) odpowiedz • oceń :

~dwie wieże , 11:54 21-01-2021 , 23% @~znowu ściema medialna? A kto puścił ciężki transport przez ten most? Teraz będą kwiatki i konsekwencje? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:25 21-01-2021 , 60% Teraz się okaże, jak obecni dbali o ten most. odpowiedz • oceń :

~Qaz , 11:13 21-01-2021 , 27% @~tępiciel lemingów Czekaj niech pomyślę, obecny Prezydent jest na stanowisku jest prawie 3 lata, a poprzedni był lat 12, i uważasz że zły stan mostu będzie winą obecnego?

Ciekawe ile razy była robiona ekspertyza tego mostu w latach 2006 - 2018? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:25 21-01-2021 , 67% @~Qaz Ciekawe ile razy były robione ekspertyzy w latach 2019-2020 i czy były robione niezbędne naprawy mostu. odpowiedz • oceń :

~inżynier , 12:00 21-01-2021 , 37% @~tępiciel lemingów Ekspertyzy robi się co kilka lat? Akurat nadszedł termin, aby sprawdzić jak poprzednicy wyeksploatowali drugi most. odpowiedz • oceń :

~KODowica ...zasilacz , 10:35 21-01-2021 , 20% W.g. "dwie wieze" to może się okazać że nie dbali bo pozwolili z niego korzystać ludziom... odpowiedz • oceń :

~brak planu działania , 11:58 21-01-2021 , 13% @~KODowica ...zasilacz Może się okazać, że przez zaniedbanie i zamknięcia jednego mostu doszło do degradacji i wyeksploatowania drugiego mostu. Gdyby remontowali na czas pierwszy most nie byłoby potrzeby, aby przeciążać drugi. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:07 21-01-2021 , 84% @~brak planu działania Stary most był remontowany w dobrym terminie, czyli po całkowitym wyeksploatowaniu, wtedy rzeczoznawcy orzekli, że trzeba zacząć remont mostu. odpowiedz • oceń :

~inżynier , 13:36 21-01-2021 , 0% @~tępiciel lemingów Nie ma czegoś takiego jak całkowite wyeksploatowanie. Mosty budowane w tej samej technologii stoją do dnia dzisiejszego i są w idealnej kondycji, ponieważ zarządzający dbali o ich stan i nie doprowadzili do całkowitej eksploatacji. Gdyby most został całkowicie wyeksploatowany musiałby zostać wyburzony. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:09 21-01-2021 , - @~inżynier A jak było ze starym mostem? Ta jego część, która była całkowicie wyeksloatowana została wyburzona. Pozostały filary, które pozostawiono po wzmocnieniu, bo były w dobrym stanie.



To wreszcie jest całkowite wyeksploatowanie czy nie ma?



Most w latach 90 tych ub. w przeszedł remont, który nie pomógł. Mogło pomóc tylko to, co zrobiono z mostem w ostatnich latach.



I jeszcze jedno, sprawnych mostów się nie remontuje. W przypadku starego mostu czekano na orzeczenie rzeczoznawców, że już można rozpocząć remont. odpowiedz • oceń :

~Madame , 11:11 21-01-2021 , 77% Obecnie rządzący stwarza pozory. Tylko tyle i aż tyle !!! 😎 odpowiedz • oceń :

~cała prawda , 11:58 21-01-2021 , 67% @~Gruby Energa mostu nie zrobiła tylko dołożyła się do remontu. odpowiedz • oceń :

~lizus , 12:32 21-01-2021 , 88% @~cała prawda 30 BANIE TO MAŁO ile baleron dał odpowiedz • oceń :

~mieszkaniec , 12:58 21-01-2021 , 0% @~lizus Doinformuj się zaczym drugą bzdurę napiszesz Energa nie dopłaciła do mostu 30 mln złotych, a nawet gdyby dopłaciła to trują mieszkańców od kilkudziesięciu lat, więc niech się dokładają i tak odzyskają tę kasę w podwyżkach cen energii. odpowiedz • oceń :

~wystarczał wniosek , 13:01 21-01-2021 , 29% @~lizus PIS wolał wybudować zamknięte muzeum za 30 mln złotych, a nie złożyli wniosku o finasowanie mostu z programu mosty dla regionów, dlatego most powstanie w Teodorowie. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:19 21-01-2021 , 75% @~wystarczał wniosek Wystarczyłby wniosek prezydenta Kulika o finansowanie budowy mostu z programu Mosty dla regionów, starosta złożył i dostał zgodę.



Władze miasta wnioskowały o dofinansowanie dobudowy trzeciego mostu, ale otrzymali tylko dofinansowanie do budowy muzeum.



"2 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Ostrołęki. Z wyliczeń przedstawionych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego wynikało, że dofinansowanie na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Narew może wynieść 37.691.833,59 zł, przy wartości całego zadania na sumę 123 mln 800 tys. zł.



Zatem deklarowane dofinansowanie nie wyniosłoby 80% co jest zasadą w podobnych projektach, a jedynie 32,5% wartości inwestycji! Miasto oczekiwało równego traktowania i dofinansowania na takim właśnie poziomie, dlatego 6 kwietnia 2016 roku ponownie zwróciło się z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyrażenie zgody na wpisanie do Kontraktu Terytorialnego inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej na rzece Narew, co umożliwiłoby jej dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020 w takiej wysokości." odpowiedz • oceń :

~tylko prawda , 13:41 21-01-2021 , 34% @~tępiciel lemingów Niestety Ostrołęka nie spełniała kryteriów w momencie objęcia urzędu przez aktualnego prezydenta, ponieważ została podjęta decyzja o remoncie wyeksploatowanego i wysłużonego mostu, wybudowano przeprawę tymczasową. Gdyby miasto w 2018 roku wystąpiło do rządu o pomoc powstałby nowy most. Naprawa starego + przeprawa tymczasowa to koszt około 46 mln złotych, za miliard złotych, który poszedł na dwie wieże można wybudować kilkanaście takich mostów. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:57 21-01-2021 , 50% @~tylko prawda Co Ty za bzdury piszesz?



Aktualny prezydent objął władzę w 2018 roku. Remont mostu był na ukończeniu, więc można było rozpoczynać pracę przy budowie następnego mostu. Gdyby jak starosta napisał wniosek powstałby nowy most. Nie było wniosku są dwie wieże. odpowiedz • oceń :

~ehhh , 11:49 21-01-2021 , 78% Niech go umyją, bo to wjazd do miasta, wizytówka miasta i do tego nie potrzeba ekspertyzy... odpowiedz • oceń :

