Miasto kontra powiat na otwarciu Mistrzostw Polski. Nieoczekiwana polemika!

REKLAMA

REKLAMA

- Dostajecie ogromny prezent jako Miasto od powiatu ostrołęckiego: nowy most. Bo problemy komunikacyjne nie występują w powiecie, tylko w mieście. My próbujemy je rozwiązać za was - podkreślił Kubeł.

Cieszę się, że organizatorzy zgodzili się, żeby trasy wyścigu objęły wszystkie 11 gmin. Gdyby wyścigi były tylko po Mieście Ostrołęka, pani prezydent, to by była bardzo nieudana impreza. Powiat stoi otworem. Cieszy mnie, że każda porządna impreza i każdy sport wyzwala coś takiego w człowieku, że musi się mierzyć najpierw sam z sobą. Jeśli zwycięży sam z sobą to także jest dobrym partnerem dla innych. Warto, pani prezydent uprawiać sport. Ja uprawiam wiele dyscyplin i sport nauczył mnie jednego: trzeba szanować siebie i poprzez szacunek do siebie mamy szacunek do innych.

- Pani prezydent, powiat ostrołęcki do Mistrzostw Polski w kolarstwie przygotowywał się przez kilkanaście lat, poniósł nakłady dużo większe niż Miasto Ostrołęka. Był zawsze w pierwszej dziesiątce najbardziej inwestujących powiatów, dziewięć razy stawał na podium. A w co inwestował? Głównie w drogi pod wyścigi kolarskie, które są dzisiaj. Mamy ponad 300 km bardzo porządnie przygotowanych tras. Mam nadzieję, że te trasy spodobają się kolarzom zarówno na pętli dużej, kurpiowskiej, jak i również na pętli małej dla kobiet i innych drużyn ścigających się na części szlacheckiej - zaczął ripostować starosta Kubeł, dodając później:

"Miasto wsparło to wydarzenie na miarę swoich możliwości. Po mnie będzie mówił pan starosta i chwalił się wsparciem. To ja chcę państwu powiedzieć, że tę rywalizację ze starostwem wygraliśmy " - powiedziała wiceprezydent Gocłowska.

Do nieoczekiwanej wymiany zdań doszło na scenie podczas otwarcia kolarskich Mistrzostw Polski w Ostrołęce. Wiceprezydent Ostrołęki powiedziała, że "rywalizację ze starostwem wygraliśmy"- chodziło o wsparcie dla tej imprezy. Z kolei starosta Stanisław Kubeł ripostował: "Próbujemy za was rozwiązać problemy".

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~tępiciel lemingów , 14:00 23-06-2023 , 46% Dziękujemy za nieobecność Panie Prezydencie odchodzący w niepamięć. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Pisz pisz pisz , 14:22 23-06-2023 , 34% @~tępiciel lemingów Ty ciągle pamiętasz! Codziennie! O każdej porze dnia! Śpiszi śnisz! Wstajesz i zdychasz! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kolarz , 14:44 23-06-2023 , 48% @~tępiciel lemingów Jaką nieobecność? Jak został odczytany list pana prezydenta, każdy ma prawo do wypoczynku, zwłaszcza, gdy zorganizował tak wspaniałą imprezę sportową i wiele imprez kulturalnych, a na dodatek prezydent wyznaczył bardzo kompetentne panie wiceprezydent, które spisały się na medal. Mieszkańcy dziękują. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tl , 15:58 23-06-2023 , 39% @~tępiciel lemingów Ile można się podniecać mostem, którego od tylu lat jeszcze nie wybudowano? Samozachwyt równy samo....... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nie kłam nie kłam bo się… , 16:58 23-06-2023 , 25% @~Eo Ty! A teraz kłamiesz! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~lol , 17:13 23-06-2023 , 34% @~Eo Ty nie, ponieważ w PIS mało kto umie PISać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Taka prawda , 14:12 23-06-2023 , 10% @~detox Oj tam! Kto pierwszy! Kto lepszy! Kto wybuduje most w Teodorowie! A tam już gmina w powiecie! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:46 23-06-2023 , 32% @~Taka prawda Teodorowa nie należy do miasta Ostrołęka, a że PIS buduje most w polu do nikąd to ich problem jak to było z elektrownią na rosyjski węgiel, która w końcu legła w gruzach. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bzij zabzij , 15:27 23-06-2023 , 38% @~detox Zaraz pokłócili! Pan musi mieć prymat! Jak to z Kurpiem bywa! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Moje na wierzchu , 16:56 23-06-2023 , 80% @~Bzij zabzij Pani zaczęła jak prawdziwa kurpsianka

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Chyba pod mostem , 17:01 23-06-2023 , 20% @~Moje na wierzchu A ty z piachów i czekasz na most do …. właściwie dokąd? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Sd , 14:06 23-06-2023 , 68% O jest i sportowiec roku radny Jerzy G. Który świetnie jezdzi rowerem i nie tylko i to w każdym stanie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Choroszcz , 16:57 23-06-2023 , 72% @~Sd Nie ma za to damskiego boksera na dopingu

AA ok ;) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkanka Ostroleki , 14:08 23-06-2023 , 72% Pan Starosta ma w zupełności rację.Utarl nosa zarozumialcom z Urzędu Miasta,brawo !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Na pewno? , 14:10 23-06-2023 , 24% @~Mieszkanka Ostroleki Gdzie jest most? A ty mieszkasz za torami czy za mostem? W gminie czy w mieście? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:11 23-06-2023 , 64% @~Mieszkanka Ostroleki bzdury opowiadasz, powiat nie buduje żadnego mostu w Ostrołęce. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~PAN , 16:15 23-06-2023 , 64% @~tępiciel lemingów Powiat buduje most by odciążyć ruch w Ostrołęce, żeby nie było koreczków, tak trudno zrozumieć • zgłoś odpowiedz • oceń :

~drogowiec , 17:14 23-06-2023 , 25% @~PAN Jakby chcieli odciążyć ruch w Ostrołęce to budowaliby w Ostrołęce a nie w Teodorowie, tak trudno zrozumieć. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:37 23-06-2023 , - @~drogowiec Dobrze, że most starosta buduje obok Ostrołęki, bo w ten sposób odciąży ruch w mieście, tak trudno zrozumieć. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mosty dla pana starosty , 14:09 23-06-2023 , 32% Dopiero w planach! Od 4 lat pokazują mapy, drogi , most. Kiedy? Powiat przyjeżdża do miasta od 25 lat ze starostą na czele. Komu potrzebny most? Tym zza rzeki! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dd , 14:20 23-06-2023 , 72% @~Mosty dla pana starosty To nim nie jeździj jak już powstanie i sp******aj. Właśnie przez takich jak ty dzieje się tu to, co się dzieje. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dd , 14:28 23-06-2023 , 71% @~Dd+ Po prostu nim nie jeździj i sp******aj • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:47 23-06-2023 , 34% @~Dd Ale w Ostrołęce nie będzie mostu, gdyż PIS w polach woli go postawić, więc możesz nim jeździć człowieku ze wsi, oby z dala od Ostrołęki. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:31 23-06-2023 , 60% @~tępiciel lemingów PiS nie rządzi w mieście i dlatego jeszcze nie ma budowy mostu w Ostrołęce.



"W grudniu 2021 r. ogłoszono plany powstania południowej obwodnicy miasta wraz z nowym mostem na Narwi. Miasto otrzyma aż 60 milionów złotych rządowego dofinansowania. W czwartek 10 lutego wykonano kolejny krok - podpisana została umowa na dokumentację projektową." • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Myślenie nie boli , 17:01 23-06-2023 , 25% @~tępiciel lemingów Trzeci miałby stać obok tych dwóch???

Puknij się w bambuko • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 17:15 23-06-2023 , 34% @~Myślenie nie boli PIS już do jednego ronda przyłączył trzy most i nic to nie dało. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:39 23-06-2023 , - @~ha ha ha Bzdury piszesz, że most tymczasowy nie był potrzebny. Dobrze, że PiS nie zostawił miasta z jednym mostem. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~jojobaoil , 14:18 23-06-2023 , 62% A na zdjęciu się lansują ci co obligacji na remont nie chcieli. Jprdl, obłuda w czystej postaci:)))) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:33 23-06-2023 , 63% @~jojobaoil Obligacji na inwestycje nie chciał radny Kulik, a jego na zdjęciu nie ma.

Obłuda w czystej postaci, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

Nie pomny wół jak cielęciem był. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:42 23-06-2023 , - @~katecheta Przecież to prawda, że radny Kulik nie chciał zadłużać miasta na inwestycje. A teraz prezydent Kulik zadłuża miasto.



Pod obrady radnych trafił już projekt uchwały zakładający emisję obligacji w wysokości 25 milionów złotych, Ostatecznie projekt został przyjęty przy 9 głosach za, 6 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~pokory trochę , 14:25 23-06-2023 , 60% Ostrołęka sobie buduje most w Ostrołęce, • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Psy szczekają, starosta i , 14:25 23-06-2023 , 60% Panie Starosto, chapeau bas dla Pana.

A mówię to jako ostrołęczanin, inżynier i zarządzający inwestycjami.

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kiedy most , 15:31 23-06-2023 , 25% @~Psy szczekają, starosta i I budowniczy mostu też? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Posłuchaj , 14:27 23-06-2023 , 35% Drogi Panie Starosto



Gdyby powiat nie pchał się codziennie do miasta do pracy to by nie występowały problemy komunikacyjne, chcecie lepiej żyć, lepiej zarabiać to przyjeżdżacie do miasta, także ta budowa mostu to wasz psi obowiązek.



Dziękuję za uwagę • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Qwerty , 14:32 23-06-2023 , 67% @~Posłuchaj UWAGA UWAGA! Mamy ostateczne rozwiązanie kwestii WO/WOS:

Od teraz powiat stawia rogatki i pobiera myto za wyjazd i wjazd do miasta xD

I nie dziękuj za tą doskonałą radę. Będziesz w Ostrołęce samowystarczalny jak Koreańczycy z północy • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tak dla wspólnej… , 14:33 23-06-2023 , 36% @~Posłuchaj I po naukę też! Szkoły miejskie atrakcyjniejsze dla młodzieży z powiatu! Most jest im potrzebny! Nawet ten w Teodorowie! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Der , 17:14 23-06-2023 , 67% @~Posłuchaj Jesteś naprawdę aż tak tępy żeby nie rozumieć ze z głodu byś tu zdechł gdyby do miasta transport nie dochodził ? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Miasto , 17:28 23-06-2023 , 50% @~Posłuchaj Gdzie mieszkajà pracownicy urzędu miasta, vice, skarbnik, dyrektorzy mosiru spółek miejskich???

A w powiecie!

No to na pole niech idą, a nie do miasta się pchają swoimi

furami i za darmo zajmują miejsca parkingowe • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dr. QIN. , 14:32 23-06-2023 , 62% Brawo pan Starosta !!!

Pani vice przydałoby się trochę pokory !

(czy osoba uzależniona może zarażać?) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Łukasz z podlasia , 14:45 23-06-2023 , 67% "gdzie dwa rowery tam cztery pedały" jak mówi staropolskie przysłowie 😆 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~lbtqwerty+=- , 15:21 23-06-2023 , 100% @~Łukasz z podlasia mówi się geje a nie pedaly • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Geniek , 15:31 23-06-2023 , 100% @~lbtqwerty+=- Ty trzymasz nogi na gejach jak pedałujesz? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ania z Podjebrania , 16:31 23-06-2023 , 34% @~Geniek

Dzień dobry!



Teraz mówi się "geje", a nie "pedały, więc jest oczywistą oczywistością, że analogicznie mówi się "gejujesz", a nie "pedałujesz!"



Pozdrawiam • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Stefan , 14:52 23-06-2023 , 50% Jakie dyscypliny Stasiek uprawiałeś bo ja tylko wiem o jednej • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:07 23-06-2023 , 30% @~elo Remontuje się dla mieszkańców, gdyż kolarzy za 4 dni tu nie będzie, ale zawsze można połączyć przyjemne z pożytecznym lub upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, a tak wygląda odpowiedzialne zarzadzanie miastem. Dziękujemy panie prezydencie za wspaniała imprezę sportową i remont dróg dla czekających od 10 lat tych dróg. od 2 kadencji nic się nie działo tylko muzeum i elektrownia, a drogi dziurawe, a teraz są i remont nie trwał dwa lata tylko miesiąc. Super. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~M , 15:04 23-06-2023 , 58% Ludzie piastujący stanowiska powinni być kulturalni i godnie reprezentować powierzone im urzędy. Żenujące zachowanie obojga. Przykre to. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:09 23-06-2023 , 50% @~M Nie wiedzą o czym mówią, Ostrołęka nie dostaje żadnego mostu, a Teodorowo czy przed wejściem na mównice jest sprawdzana trzeźwość? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:46 23-06-2023 , - @~tępiciel lemingów Ostrołęka ma dofinansowanie do mostu.



"W grudniu 2021 r. ogłoszono plany powstania południowej obwodnicy miasta wraz z nowym mostem na Narwi. Miasto otrzyma aż 60 milionów złotych rządowego dofinansowania. W czwartek 10 lutego wykonano kolejny krok - podpisana została umowa na dokumentację projektową." • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzL , 15:14 23-06-2023 , 59% @~e Pani Vive super postawa miasto ma swoją wielką imprezę, a wszyscy chcą się przykleić, albo na zdjęciu być, wstyd. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Szpitalna , 15:21 23-06-2023 , 0% @~e A co ci nie pasuje! O swoje trzeba się upominać! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Wpl , 15:54 23-06-2023 , 80% @~JKzL To jest impreza w mieści za pieniądze Mazowsza • zgłoś odpowiedz • oceń :

~... , 15:20 23-06-2023 , 100% Takie cyrki tylko w ostrołęce. Kłótnie na otwarciu Mistrzostw Polski • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ABC , 15:21 23-06-2023 , 67% BRAWO STAROSTA,,,,w końcu ktoś powiedział prawdę,Problem polega na tym że to właśnie miasto ma problem,,Po prostu trzeba powiedzieć prawdę,,Obecne władze miasta to,,,problem Ostrołęki, • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Teodorowo i most , 15:24 23-06-2023 , 25% @~ABC Problem miastu zostawił 12 latek! Miasto nie musi za most! Do Warszawy i w Polskę S8!!! Na Mazury droga przez mękę od kilku lat!!! O co więc chodzi? ABC czy abc! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jerzy G. , 16:06 23-06-2023 , 50% @~ABC głupoty opowiadasz. Gdyby tak było prezydent nie dostałby absolutorium od radnych PiS • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dariusz Łukaszewski , 15:36 23-06-2023 , 38% Szkoda, że nikt o gminach, o naszych strażakach, prezentach, umowach promocyjnych, o inauguracji w Kadzidle, o czasówkach w Kurpiowskiej Krainie i na terenie Gminy Kadzidło, o staraniach gmina z południa. Szkoda!. Zapraszam jutro, w sobotę, do Kadzidła, mamy metę kolejnych wyścigów i dekorację w Zagrodzie Kurpiowskiej. Z nadzieją na wspólne świętowanie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Pl , 16:08 23-06-2023 , 40% @~Dariusz Łukaszewski Panie Wojcie, Pan broni się sam. Pan jest klasa sama w sobie i nie potrzebuje Pan takich potyczek słownych żeby zaistnieć i zeby o Kadzidle wszyscy slyszeli. I za to Pana cenie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Qwerty , 17:19 23-06-2023 , 50% @~Dariusz Łukaszewski Człowieku a co to za promocja? Ze w lokalnych portalach napiszą ? Chyba coś przeceniasz … spoko z pana wójt ale trochę wyobraźni . Kadzidło świetnie się promuje np weselem kurpiowskim. Ale ochłoń trochę. Rozejrzyj się jaki zasięg ma ten nadmuchany balonik… • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Koral , 15:41 23-06-2023 , 46% Jeżeli chodzi o lotność umysłu i lekkość wypowiedzi to Ukasz zostawił godną następczynię • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ty to Elokwentny , 16:18 23-06-2023 , 50% @~Koral Na teologii były lekcje retoryki! Gadka gładka tylko pusta Ty też lekkością mowy nie porażasz! Znamienne twoje takie gwarowe, wiejskie” Ukasz”. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~II strefa , 16:04 23-06-2023 , 45% A największy w tym udział mają pracownicy eostrołęki. Lubią sensacje! ! A ostatnio szaleją! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~fifty , 16:18 23-06-2023 , 67% @~II strefa ziomeczku, pracownicy eostrołęki kłócą się na scenie? przecież to wszyscy mogli na transmisji obejrzeć, wyszło słabo • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tabloid , 16:20 23-06-2023 , 100% @~fifty Ale ogłaszają! Cuda cuda! Lubią! Och lubią! Nie byłem nie widziałem nie słyszałem a oni ogłosili. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Alek , 16:06 23-06-2023 , 62% Moim zdaniem vice chciała trochę zażartować ale nie sądziła ze wywoła to taka reakcje u starosty, który jak by miał kulturę to by powiedzial coś w żartach, np że chętnie porówna inne wyniki ale przy innej okazji. A on zepsuł otwarcie tą swoją gadką. To było bardzo niesmaczne z jego strony i myślę że mogło wprawić organizatorów w zaklopotanie, jeśli nie w zażenowanie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Heh , 16:21 23-06-2023 , 75% @~Alek No tak, bo wszyscy muszą rozumieć żarty p. Vice Prezydent i tolerować "żartobliwe" zaczepki. Może zbyt wielu ludzi jest przyzwyczajonych do tego że p. Vice Prezydent ma w nawyku mówienie a nie słuchanie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~zloty , 16:32 23-06-2023 , 72% @~Alek Właśnie mam pretensję do starosty, że zniżył się do poziomu tej pani. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zdegustowany , 16:19 23-06-2023 , 50% Radni nie tylko bezradni ale i bezwstydni. Kolejny raz po tym jak opluwali prezydenta to teraz lansują się na imprezach zorganizowanych przez NIEGO! Pazernosc na sławę nie zna granic. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Lobo , 16:25 23-06-2023 , 80% @~Zdegustowany Ukasz to może zorganizować mistrzostwa oddziału w jeździe na kapciach • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Olek , 16:46 23-06-2023 , 100% @~Zdegustowany Imprezy nie orgazowalo miasto! Organizatorem jest Polski Związek Kolarski oraz Stowarzyszenie Banaszek Sport, a główny ciężar finansowy wzięło na siebie Województwo Mazowieckie, natomiast miasto dołożyło jakieś marne grosze i napina muskuły • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Aaa , 16:52 23-06-2023 , 40% @~Olek Może i nie Kulik organizował ale to on zabiegał by były one w Ostrołęce! A radni tylko śmietankę spijają pozując do zdjęć. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Radomir , 16:56 23-06-2023 , 34% @~Aaa Pomysł na to zeby te mistrzostwa odbywały w Ostrołęce powstał w Warszawie, a Kulik otrzymał propozycje i się łaskawie zgodził, jeśli masz informacje, ze było inaczej, to proszę o info gdzie, u kogo i kiedy zabiegał? Tak się składa, ze wiem jak było:) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tomaszek , 17:11 23-06-2023 , 67% @~Zdegustowany Najgorszy prezydent od czasow drugiej wojny swiatowej. Cała ta ekpia to banda nieudaczników. Kulika dobral sobie Kleczkowskiego i Gocłowską, a to wyjątkowo marni ludzie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 17:18 23-06-2023 , 34% @~Marek Przecież miasto jest jeszcze piękniejsze niż za twoich rządów, a elektrownia w gruzie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bierki , 17:23 23-06-2023 , 50% @~Tomaszek No ekspert ! I na dodatek Tomaszek! Hahaha! Hihihi! Z piaskownicy wygnali to się złości! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jasio , 17:35 23-06-2023 , 50% @~Aaa Kulik to niech zabiega o przepustkę na niedzielny wyścig elity. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gosc , 16:24 23-06-2023 , 46% pięciu radnych na jednej scenie co kładli kłody pod nogi prezydentowi pięknie się prezentują na zdjęciach szkoda że scena nie jest większa może by weszło więcej radnych. Żenada • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jarosław , 16:49 23-06-2023 , 67% Ukłony dla pana starosty trzeba było bardziej dopiec tej nie kulturalnej bewstydniej wice • zgłoś odpowiedz • oceń :

~W parze ze sztuką i kultu , 16:56 23-06-2023 , 25% @~Jarosław Jarosław nie pokazuj swoich słabości! Bądź zawsze kulturalny! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tak trzymaj , 16:59 23-06-2023 , 67% Brawo Panie Starosto, tylko Pan jeszcze trzyma jakość wśród ostrołęckich włodarzy.

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Most w Teodorowie , 17:03 23-06-2023 , 34% @~Tak trzymaj Ostrołęckich? Coś ci główka szwankuje! Trzymaj się pan pędzla bo drabina leci! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gosc , 17:22 23-06-2023 , 67% @~Tak trzymaj To jest ten Pan co na imprezie integracyjnej latał z flaszką nad morzem bez koszulki i polewał urzędnikom? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Sami experci e tej Oce , 17:33 23-06-2023 , 100% Cała Bohaterów Warszawy stoi w korku, jak inne ulice!!!!!!!

Kto do nędzy wymyślił coś takiego w mieście bez dróg, obwodnic i mostów!!!!!!

Tylko ktoś, kto ma problem z myśleniem!!!! I w d...pie mieszkańców!

• zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.