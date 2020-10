Mieszkańcy gminy Łyse o nawałnicy: "Trąba, armagedon. Dwie minuty i nie ma budynków, maszyn"

Gmina Łyse najbardziej ucierpiała po niedzielnych nawałnicach, które przeszły przez powiat ostrołęcki. Gwałtowna burza doprowadziła do dużych zniszczeń. Reporterzy TVP 3 Warszawa rozmawiali z poszkodowanymi mieszkańcami.

To był armagedon - mówią TVP 3 mieszkańcy gminy Łyse. Krajobraz po burzy to w wielu miejscach pozrywane dachy, zniszczone maszyny rolnicze, domy i budynki gospodardcze.

To była chwila. Ja wyszedłem tylko tu na zewnątrz i nie zdążyłem do domu dobiec, bo już była taka wichura, że nie mogliśmy nawet drzwi otworzyć do domu. Jeszcze syn przyjechał, wpadł do garażu, to dach zerwało i został w garażu