Region, NOWE FAKTY

Morderca dostał przerwę w karze i groził, że znów zabije! [WIDEO, ZDJĘCIA]

zdjecie 1184
fot. KMP Łomżafot. KMP Łomża
Jak już informowaliśmy, sprawca zabójstwa skazany przed laty przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce na 25 lat więzienia otrzymał przerwę w odbywaniu kary i w tym czasie w Łomży dokonał kradzieży puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gdy policja próbowała go zatrzymać, zaatakował funkcjonariuszy. Prokuratura poinformowała o szczegółach postępowania przeciwko Łukaszowi J. Jak się okazuje, już w grudniu ubiegłego roku wszedł w konflikt z prawem - miał grozić kobiecie kolejnym zabójstwem.

22 stycznia br. 40-letni Łukasz J., mieszkaniec Makowa Mazowieckiego, wspólnie z kompanem miał ukraść puszkę WOŚP ze sklepu w Łomży. Jeden z mężczyzn odwrócił uwagę pracownicy sklepu, rozbijając butelkę piwa, drugi chwycił puszkę i uciekł. Następnego dnia podczas zatrzymania przez policję skazany za zabójstwo wyjął nóż i usiłował zaatakować funkcjonariuszy. Został obezwładniony.

Prokuratura z Łomży poinformowała o szczegółach postępowania przeciwko Łukaszowi J. Mrożą one krew w żyłach, a kradzież puszki WOŚP i atak na policjantów to tylko część tego, co zarzuca się mordercy z Makowa Mazowieckiego.

Prokuratura: Łukasz J. groził kobiecie zabójstwem!

Podejrzanemu przedstawiono cztery zarzuty. Prokuratura zarzuca mu, że 23 stycznia 2026 r. w Łomży dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji podczas próby jego obezwładnienia i zatrzymania, stosując przemoc w postaci szarpania się i wyrywania się, a następnie usiłowania kilkukrotnego ugodzenia nożem funkcjonariusza w celu zaniechania jego zatrzymania.

Dzień wcześniej, 22 stycznia, w sklepie w Łomży, działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, w sposób szczególnie zuchwały Łukasz J. miał dokonać "zaboru w celu przywłaszczenia tekturowej puszki WOŚP z zawartością nieustalonej kwoty pieniędzy, działając na szkodę Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie".

Ale to nie wszystko. Prokurator zarzucił też Łukaszowi J. to, że 19 grudnia 2025 roku w sklepie w Łomży kierował wobec pokrzywdzonej kobiety groźby zabójstwa, a cztery dni później, również w sklepie w Łomży, "dokonał kradzieży różnego rodzaju wyrobów cukierniczych oraz przemysłowych, w wyniku czego spowodował straty w wysokości 826,20 złotych".

Sąd zastosował areszt

Prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Łomży z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wniosek prokuratora został uwzględniony w całości. Łukaszowi J. grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Przypomnijmy - Łukasz J. został skazany przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce na 25 lat więzienia za zabójstwo, które miało miejsce przed laty w Makowie Mazowieckim. Wyrok utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Otrzymał przerwę w odbywaniu kary - i zamiast naprawić swój stan zdrowia i wpłynąć pozytywnie na swoje życie, wrócił do przestępczości.

Materiał filmowy 1 :
Wasze opinie

~Klemens, 21:05 06-02-2026,   -
Ale o co chosi?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tęczowy dupiarz, 21:56 06-02-2026,   100%
A już myślałem że chodzi o Ryśka Cebe...ale ale , on to dostał dożywocie ale go zwolnili bo "tylko" zamordował pracownika biura PiS ...a dla uśmiechniętych to w zasadzie nie jest przestępstwo...dokąd zmierzasz Polsko.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Mi1, 22:19 06-02-2026,   100%
A kto go k...a wypuścił nasze po....e sady
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Dzigit, 23:36 06-02-2026,   0%
W nie wonhajta już nic
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×