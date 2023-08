Nagrody dla wszystkich pracowników ostrołęckiej oświaty? Jest odpowiedź władz miasta

REKLAMA

REKLAMA

- Rok 2023 jest rokiem obchodów 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej (powołanej 14 października 1773 r.). Dla Samorządu Miasta Ostrołęki jest to bardzo ważne wydarzenie. Z tej okazji proponuję, aby to święto uczcić w sposób szczególny np. poprzez przygotowanie uroczystej akademii poświęconej roli edukacji i pracy nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Jest to również doskonała okazja aby docenić wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty za ich trudną i odpowiedzialną pracę - napisał w interpelacji wiceprzewodniczący rady miasta.

Do władz miasta trafił wniosek dotyczący nagród dla pracowników oświaty. Wszystkich - co generuje spore koszty, ale też jest wielkim docenieniem ich ciężkiej pracy. Na taki pomysł wpadł Stanisław Szatanek.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Patriota , 09:44 24-08-2023 , 55% Nie żyje elita grupy Wagnera. Ukraina wygra tą wojnę, zniszczy, zniszczy doszczętnie Rosję • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Arcypatriota , 10:23 24-08-2023 , 60% @~Patriota

Rosja już jest konająca, podobnie zresztą jak Władimir Putin, który - jak donosi wywiad brytyjski, rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy i Wewnętrzna Opozycja Antykremlowska - ma 3 nowotwory, 2 Alzhaimery, 2 Parkinsony, koklusz i różyczkę, a zdemoralizowana do cna Armia Rosyjska, nie ma już prawie rakiet, a te ostatnie, które posiada na stanie, trzyma w rezerwie, aby zbombardować nimi pozostałe jeszcze, ukraińskie szpitale, szkoły, żłobki, hotele i bloki mieszkalne. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Patriota , 10:45 24-08-2023 , 50% @~Arcypatriota No to sam sobie odpowiedziałeś że dni Rosji są już policzone • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Arcypatriota , 10:58 24-08-2023 , 50% @~Patriota

Zdecydowanie tak! Rozkład totalny armii rosyjskiej! Wojskom ukraińskim poddają się całe rosyjskie kompanie i bataliony, morale ich jest zerowe, walczą bronią jeszcze z czasów sowieckich, (a nawet zdarzają się egzemplarze z czasów carskich), po kilku dniach "szkolenia" wysyłani są na front, jedzą żywność sprzed dekady, kamizelki z nazwy "kulochronne" mają wypchane szmatami i stosują taktykę walki z czasów II wojny światowej. Jak taka żałosna armia może wygrać wojnę? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Patriota , 11:01 24-08-2023 , 50% @~Arcypatriota Nie może i widać że zaraz ją przegra bez grupy Wagnera • zgłoś odpowiedz • oceń :

~XYZ , 10:24 24-08-2023 , 84% Nie rozumiem. Radny prezydenta apeluje do prezydenta? Czy to jakiś rozpad tego klubu? Nie możecie się dogadać, że interpelacje musicie pisać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tonald Dusk , 10:54 24-08-2023 , 0% @~XYZ Jeżeli będziemy patrzeć przez pryzmat tego, co się dzieje w największych polskich partiach to tak - rzecz niebywała, że Radny apeluje do Prezydenta. Ja w tym widzę normalność. Może w końcu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wielkie nic , 12:06 24-08-2023 , 100% @~XYZ Najważniejsze ze coś się dzieje w przestrzeni ratuszowej . Pytania , zapytania , interpelacje , zapowiedzi , obietnice ... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Pytam , 19:38 24-08-2023 , - @~Tonald Dusk A jakie miało te muzeum zyski ? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mops , 10:55 24-08-2023 , 100% Arko czemu w Dłutuwce zesrales asfalt całą droga w głuwnie hehhe • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Arko , 14:53 24-08-2023 , 100% @~Arko Sam się zesrałeś a ja z zakładu uciekłem • zgłoś odpowiedz • oceń :

~abc , 11:04 24-08-2023 , 75% Dzień dobry. Jestem pracownikiem niepedagogicznym i chcę wypowiedzieć się odnoście RZEKOMYCH PODWYŻEK. Jest to wyrównanie do minimalnej kwoty, w której pracownik jest zaszeregowany. Wynika to z przepisów prawa, a nie z podwyżek. A nagrody zapewne będą tylko dla n-li, bo tylko oni tworzą szkołę, a obsługa i administracja .... no cóz, .... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nauczyciel , 10:28 25-08-2023 , 100% @~abc Tak, tylo pracownik administracyjny po wyrównaniu do kwoty minimalnej będzie zarabiał tyle co nauczyciel mianowany, który tyle lat się kształcił. Nauczycielom wyrównania się nie należą, bo prawdopodobnie zarabiają bardzo dużo. Uprzedzając kolejne opinie, ja jako nauczyciel dyplomowany z 15-letnim stażem pracy obecnie zarabiam 3670 do ręki. Brak innych dodatków. Dużo? Inni z dodatków socjalnych, bez pracy mają właśnie tyle. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nauczyciel , 10:38 25-08-2023 , 100% @~Nauczyciel I żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał bardzo doceniam pracę pracowników administracyjnych, robią dobrą robotę. Uważam, że i ta grupa i nauczyciele są lekceważeni pod względem zarobków. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~bieda , 11:23 24-08-2023 , 82% Dzień dobry. Podpisuję się poniżej. Jestem pracownikiem administracyjnym i też chcę wypowiedzieć się odnoście RZEKOMYCH PODWYŻEK. Proszę Pani tych podwyżek nie ma, zrobili z nas tanią siłę roboczą i śmieją się nam w twarz. Jesteśmy osobami wykształconymi, pracownikami samorządowymi a dostajemy najniższą, zajmując się nauczycielami, dziećmi, rodzicami oraz osobami z zewnątrz. I to ma być wsparcie?! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~pola , 12:08 24-08-2023 , 90% @~bieda Idz na skargę do Natalki . Zrobi wewnętrzne dochodzenia , przejrzy facebook ,instagram i oceni czy zasłużyłaś 😁 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~stasiek star , 12:04 24-08-2023 , 100% ... i tyle ze Staśkowego pomysłu . Widać zaangażowanie radnego przed wyborami ale bez kknkretów to tylko kiełbasa wyborcza 😂 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Qa , 12:37 24-08-2023 , 77% To jak rządził poprzednich(Kotowski ) można go nie lubić ,czasem przeginał ,ciągnął do kościoła itd

Ale zawsze dbał /starała się pomagać gronu pedagogicznemu , podwyżki,jesli dochodziło do zielonej (rzadko) robił wszystko by utrzymać czeleka choć na pół etatu.Nie zabierał nie obcinał godzin dla pedagogów do pomocy osób niepełnosprawnych,co teraz ma miejsce .....

Teraz narzekacie całą kadencję ,wybraliście i macie ...

Ot oszczędności na nauczycielu i osobach niepełnosprawnych,by/ zadłużenie miasta "zmniejszyć" .

Ile to można pisac czasu by mało było .

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Max , 12:38 24-08-2023 , 85% To jak rządził poprzednik(Kotowski ) można go nie lubić ,czasem przeginał ,ciągnął do kościoła itd

Ale zawsze dbał /starała się pomagać gronu pedagogicznemu , podwyżki,jesli dochodziło do zwolnień (rzadko) robił wszystko by utrzymać czeleka choć na pół etatu.Nie zabierał nie obcinał godzin dla pedagogów do pomocy osób niepełnosprawnych,co teraz ma miejsce .....

Teraz narzekacie całą kadencję ,wybraliście i macie ...

Ot oszczędności na nauczycielu i osobach niepełnosprawnych,by/ zadłużenie miasta "zmniejszyć" .

Ile to można pisac czasu by mało było .

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~aaa , 18:13 24-08-2023 , 50% @~Max Ano dbał, dbał... wszyscy pamiętają jak się stało pod pewnymi drzwiami z buteleczkami, kopertami, torebkami.... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ambroży , 13:15 24-08-2023 , 100% Toć jak dostaną wszyscy to będzie po 100 zł. Ktoś dopiero przyjął się do pracy i ma dostać nagrodę ,tak przykładowo tylko. Kiełbasa wyborcza jak nic. Pula sie nie zmieni ,tylko dadzą po groszu wszystkim .SOCJALIZM to się nazywa, a potem będzie ,,Czy się stoi ,czy się leży -Nagroda się należy" • zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.