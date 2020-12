Najlepsze buty na zimę

REKLAMA

Za oknem coraz zimniej, a my w tym roku szczególnie musimy dbać o nasze zdrowie. Podstawa to dobre i ciepłe buty, bo zaziębienie zaczyna się od przemoczonych i przemarzniętych stóp. Nie dość na tym, to naprawdę nie jest dobry czas na złamania i zwichnięcia, o które zbyt łatwo w kontakcie z oblodzonym i zaśnieżonym podłożem. Jak wybrać idealne buty na zimę?

Ważna jest twoja aktywność

Spędzasz zimę w mieście i przemieszczasz się tylko pomiędzy oczyszczonym ze śniegu chodnikiem a autem? Nie ma sensu inwestować w zbyt ciepłe buty. Postaw na interesujący design, który będzie pasował do wielu stylizacji. Zupełnie co innego, jest ci potrzebne, jeśli zimą jesteś bardzo aktywny, dużo spacerujesz i często przemieszczasz się pieszo. Wtedy wybierz trekkingi, które zapewniają doskonałą stabilizację kostki i zwykle mają antypoślizgową podeszwę.

Materiał materiałowi nierówny

Wybór właściwego materiału, z którego wykonano buty to podstawa udanego zakupu. To od niego zależy, czy model będzie trwały, ciepły i wodoodporny. Skóra naturalna jest odporna na niskie temperatury, przepuszcza powietrze i nie pęka nawet w czasie największych mrozów. Jest natomiast stosunkowo trudna w konserwacji, a producenci dbają, aby nowe materiały zastąpiły ją idealnie. Tak jest, chociażby z Gore Tex, materiałem z mikro porami, który nie tylko jest wodoodporny, ale też idealnie odprowadza wilgoć na zewnątrz. Nike Air Force 1 GTX to wzorcowe połączenie naturalnej skóry z kultowym Gore Tex. Wystarczy skorzystać z kodu nike wyprzedaż, aby kupić ten klasyczny model w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Podeszwa to podstawa

Podstawową funkcją podeszwy jest izolacja przed zimnem, ale równie istotne jest zapewnienia nam bezpieczeństwa. Oblodzony chodnik i śnieg to niestety powszechny widok, dlatego przyczepność i stabilność to twoja ochrona przed upadkiem. Warto postawić na sprawdzony model korzystając z new balance wyprzedaż kupić New Balance HL 754, którego głównym atutem jest agresywny bieżnik. Amortyzowana podeszwa zapewnia maksymalny komfort podczas codziennych spacerów, a buty są na tyle uniwersalne, że można je nosić praktycznie przez cały rok.

Wybór właściwego rozmiaru

Źle dobrane buty to naprawdę duży problem, bo pamiętajmy, że szczególnie zimowe, solidne obuwie na pewno się nie rozciągnie i nie rozbije. Zamawiając buty przez Internet, skorzystajmy z możliwości skanowania lub zastosujmy tradycyjną metodę odrysowania stopy na kartce i dokonania pomiaru centymetrem. Jeśli kupujemy w sposób tradycyjny, postarajmy się robić to w godzinach wieczornych, gdy nasza stopa jest zmęczona i nieco większa po całym dniu. Nie zapominajmy o mierzeniu butów w odpowiedniej skarpetce, takiej grubości, jak ta, którą zwykle nosimy.

Marka i estetyka

Bardzo trudno rozstrzygnąć, która marka będzie najlepsza. Nie ma jednak wątpliwości, że prestiż producenta, takiego jak Nike czy New Balance to gwarancja wysokiej jakości. Co więcej, znane firmy mają dostęp do najnowszych technologii i chętnie je stosują w swoich wyrobach. Równie trudne jest rozstrzygnięcie, jaka stylistyka jest dla nas najlepsza. Uniwersalne i dobrze pasujące do różnych stylizacji są kolory ciemniejsze: brąz, czerń i grafit.

