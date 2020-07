Nastolatek bez uprawnień zatrzymany za jazdę skuterem

REKLAMA

REKLAMA

Pomimo licznych apeli do rodziców wciąż nie brakuje na lokalnych drogach nieletnich nie posiadających uprawnień do kierowania motorowerami. Wczoraj w Wyszkowie podczas policyjnej kontroli zatrzymano kierującego skuterem nastolatka, który nie posiadał wymaganego prawa jazdy.



Wczoraj o godzinie 14.50 policjanci wydziału ruchu drogowego w Wyszkowie na ul. Mazowieckiej zatrzymali do kontroli drogowej młodego motorowerzystę. 16-letni mieszkaniec Leszczydołu Pustki kierował skuterem nie posiadając wymaganych uprawnień. Teraz amator jednośladu tłumaczyć się będzie przed sądem dla nieletnich. Policjanci ustalą również, kto udostępnił nieletniemu pojazd.



Przypominamy! Osoby nie posiadające uprawnień narażają siebie i swoich opiekunów na konsekwencje prawne i finansowe w przypadku kontroli lub zdarzenia drogowego.



Zgodnie z ustawą „O kierowaniu pojazdami” uprawnia prawo jazdy kategorii AM. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” mówi, że motorower to jedno lub dwuśladowy pojazd, który wyposażony jest w silnik o pojemności nie przekraczającej 50 cm³ lub mocy ograniczonej do 4kW w przypadku silników elektrycznych i prędkości maksymalnej nie większej niż 45km/h.



Ubiegając się o kategorię AM należy spełnić następujące warunki:



- mieć ukończone 14 lat i pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli kandydat nie jest pełnoletni,

-uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,

-odbyć kurs w ośrodku nauki jazdy,

-zdać egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy.



Co z osobami, które zdobyły kartę motorowerową przez styczniem 2013 roku, kiedy to weszła w życie ustawa „O kierujących pojazdami”? Posiadacze nabytych uprawnień mogą korzystać z nich do osiągnięcia pełnoletniości. Następnie powinni zgłosić się do właściwego wydziału komunikacji, gdzie należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii AM, należy wykonać również badania lekarskie przewidziane dla kierowców.