Nastolatek zatrzymany z narkotykami

Do policyjnego aresztu trafił nastolatek, przy którym wyszkowscy policjanci znaleźli narkotyki.

Do zatrzymania 18-latka doszło na terenie Zabrodzia (powiat wyszkowski). Z otrzymanej informacji przez dyżurnego komendy wynikało, że na drodze w tej miejscowości od dłuższego czasu i stoi samochód z zapalonymi światłami.

Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze lokalnego posterunku, którzy potwierdzili zgłoszenie. W trakcie interwencji młody mężczyzna bardzo nerwowo się zachowywał i nie potrafił wyjaśnić mundurowym co robi w tym miejscu, z kim podróżował i kto kierował autem. Zachowanie 18-latka wydało się funkcjonariuszom bardzo podejrzane. W trakcie sprawdzenia pojazdu oraz osoby, policjanci znaleźli i zabezpieczyli torebki foliowe z białym proszkiem oraz suszem roślinnym.

- informuje komisarz Damian Wroczyński, oficer prasowy KPP w Wyszkowie.

Wykonane przez technika badania narkotesterem potwierdziły, że to marihuana oraz amfetamina. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi. Następnego dnia mieszkaniec gminy Zabrodzie usłyszał zarzut posiadania narkotyków - do którego się przyznał.

Za posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara nawet do 3 lat. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Natomiast w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.