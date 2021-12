Nastolatka straciła w sieci oszczędności życia

19-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego straciła w sieci kilkanaście tysięcy złotych. Młoda kobieta padłą ofiarą bardzo popularnego w ostatnim czasie mechanizmu stosowanego przez oszustów.

We wtorek, 21 grudnia ostrołęcka policja otrzymała zgłoszenie dotyczące oszustwa na szkodę mieszkanki naszego powiatu. 19-latka straciła kilkanaście tysięcy złotych. Wystarczyło, że kliknęła w link podesłany jej przez osobę zainteresowaną jej ogłoszeniem o sprzedaży ubrań zamieszczonym w sieci.

- mówi komisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Ostrołęcka policja apeluje o ostrożność podczas internetowych transakcji, nie klikajmy w linki niewiadomego pochodzenia, ani tez nie przekazujemy nikomu danych do naszych rachunków bankowych.

W okresie przedświątecznym oszuści mocno zwiększyli swoją działalność przestępczą, a metod oszustw mają naprawdę wiele. Najczęściej obawiamy się oszustów, gdy robimy zakupy przez internet. Jednak również jako sprzedający musimy zachować szczególną ostrożność.

Załóżmy, że wystawiamy w sieci jakiś przedmiot na sprzedaż za pomocą znanej strony lub aplikacji. Po niedługim czasie dostajemy wiadomość, że ktoś jest zainteresowany zakupem. To jest pierwszy sygnał ostrzegawczy – wiadomość przychodzi do nas nie za pośrednictwem strony lub aplikacji sprzedażowej, a przez komunikator internetowy. Podczas wymiany wiadomości dowiadujemy się, że potencjalny nabywca jest zdecydowany i już opłacił wszystko. Naszym zadaniem jest jedynie otworzyć przesłany link i „potwierdzić sprzedaż”. I to w tym momencie często pokrzywdzeni dają się złapać! Wysłane linki często są łudząco podobne z nazwy oraz logo do stron serwisów sprzedażowych oraz firm kurierskich. Otwarcie takiego linka może spowodować, że stracimy dane dostępowe do kont bankowych, z których już po chwili często znikają wszystkie pieniądze.