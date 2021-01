NASZ NEWS. Wkrótce akt oskarżenia w sprawie prezydenta Ostrołęki

REKLAMA

Jaka to będzie decyzja? Z innych źródeł - zbliżonych do postępowania - dowiedzieliśmy się, że przeciwko prezydentowi Ostrołęki będzie skierowany akt oskarżenia do sądu, najprawdopodobniej jeszcze w styczniu 2021 roku.

We wszystkich zarzutach przewija się postać Marka T. - przedsiębiorcy, który w 2018 roku otrzymał od prezydenta Ostrołęki pełnomocnictwo, dotyczące m.in. wglądu do ważnej dokumentacji Urzędu Miasta związanej z inwestycjami. Sprawę ujawnił wówczas portal eOstroleka.pl.

~tulomza , 13:44 11-01-2021 , 61% spózniony "prezent" a sprawiedliwosc i tak wygra

odpowiedz • oceń :

~Olo1 , 13:46 11-01-2021 , 65% Fajnie się czyta newsy.

To jest miód na moje zbolałe serce.

Napewno nie tak sobie wyobrażali tą prezydenturę wyborcy naszego jaśnie panującego ale to już ich problem. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 13:51 11-01-2021 , 53% Dzień dobry!



Wszystkim "przyjaciołom" pana prezydęta, którzy gdyby mogli, utopiliby go w przysłowiowej łyżce wody, chciałabym zadać jedno krótkie pytanie: kto dał nam Klera? No, odpowiedzcie mi szczerze, bez nerwów i kłamstw: kto dał nam Klera? Kotowski czy Kulik? ... Widzę, że na takie dictum, rura wam zmiękła, więc proszę o stonowanie krytyki wobec pana prezydęta...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~budobudo , 13:56 11-01-2021 , 58% @~Ania-Dziewczyna jak Łania jarosław nam dał dwie wieże na węglowodany a obajtek rozbierze odpowiedz • oceń :

~do owłosionej łani , 13:56 11-01-2021 , 60% @~Ania-Dziewczyna jak Łania A ja myślałem że to czartoryjski... specjalista od cudów.

Ostatnio cudownie powiększył dom o 50%. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 16:07 11-01-2021 , 39% @~budobudo Dzień dobry!



Cyt. "Jarosław nam dał dwie wieże na węglowodany a Obajtek rozbierze"



Mój drogi! Nie bluźnij! Nie porównuj głupich Dwóch Wież na Węglowodany do dobrodziejstwa Klera...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Mark , 16:54 11-01-2021 , 34% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Spokojnie moi mili ,~Ania-Dziewczyna jak Łania,jest nasza pacjentka/pacjentem ....

Dajemy mu góry na wyżycie się na Eo...

To taka forma terapii u nas na oddziale psychiatrycznym . odpowiedz • oceń :

~Rita , 17:03 11-01-2021 , 60% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Poprawnie to pisze się ,,prezydenta "...To ,,Kler" jest zasługą?Żal mi Ciebie.. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:35 11-01-2021 , 100% @~Rita Dzień dobry!



Droga Rito!



Wypraszam sobie takie impertynencje i sugerowanie mi błędów ortograficznech. Gdybyś miała odrobinę wyobraźni, taktu, wiedzy i dobrych manier, wiedziałabyś, że to ja decyduję o poprawnej polskiej PiSowni. To nie Rada Języka Polskiego, nie prof. Miodek, nie prof. Bralczyk, nie prof. Markowski, majom ostatnie słowo w temacie: polska PiSownia, lecz ostatnie słowo należy do mnie, Ani-Dziewczyny jak Łani, legitymująca się Certyfikatem Sowy Pszemąndżałej ze Stumilowego Lasu. (Nr certyfikatu 232/20 -Fr/a45, do wglądu przez osoby upoważnione).

Zapamiętaj sobie, moja droga, raz na jutro: cokolwiek Ania-Dziewczyna jak Łania naPiSze, jest obowiązujące w ortografii języka polskiego! ANIA LOCUTA - CAUSA FINITA!



Pozdrawiam...



PS. Za słowa żalu, dziękuję ci serdecznie. Zaiste, w dzisiejszym, okrutnym, zepsutym i egoistycznym świecie, odruchy empatii, altruizmu czy zwykłego współczucia dla drugiego człowieka są "towarem" bardzo deficytowym). Duża rośnij Dobra Dziewczyno!. odpowiedz • oceń :

~widztujest , 17:46 11-01-2021 , 0% @~Ania-Dziewczyna jak Łania jaroslaw, jaroslaw, co dam 2 mld zl, nieomylny jaroslaw, jaroslaw odpowiedz • oceń :

~Łapacz Chlorków , 14:06 11-01-2021 , 65% dobrze, że Kulik przeprowadził w ubiegłym roku wielka inwestycje - wymiana desek w ławce, będzie miał chłop gdzie posiedzieć odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:16 11-01-2021 , 63% Miastem znów rządzi PiS - Podejrzany i Skazany. odpowiedz • oceń :

~otco , 14:18 11-01-2021 , 50% był sygnalistą na dyrektora muzeum, dawniej prezydynta a sam ma zarzuty i zaras sprawe karna w sondzie na co wszystko wskazuje odpowiedz • oceń :

~Handlarz , 14:40 11-01-2021 , 53% Bardzo dobrze ,może skończy się ta sprawa tak jak jego zastępcy. To co robi z nami handlarzami z rynku to się w głowie nie mieści. Trzymamy kciuki żeby „wyleciał” odpowiedz • oceń :

~asdf , 14:50 11-01-2021 , 63% @~Handlarz A co robi? Dalej tam stoicie w tych budach drewnianych jak w Bangladeszu, czyli chyba robi niewiele, bo dawno nie powinno was tam być odpowiedz • oceń :

~Nauczycielka , 17:08 11-01-2021 , 80% @~asdf Ludzie handlujący w budach to też ludzie i trzeba uszanować ich pracę. odpowiedz • oceń :

~normalny , 14:42 11-01-2021 , 53% Nie podoba mi się sposób sprawowania urzędu przez p Kulika ale ten akt do sadu to bez podstaw merytorycznych i mam nadzieję ze sad podzieli moje stanowisko odpowiedz • oceń :

~rolbor , 14:47 11-01-2021 , 72% @~normalny co wy chceta od chłopa, niszczyta to takimi artykułami odpowiedz • oceń :

~xyz , 17:10 11-01-2021 , 75% @~normalny Nie znasz się przyjacielu na Prawie Zamówień Publicznych! Pewnie Prezydent też, bo są to podstawowe sprawy za które rzekomo mają być postawione zarzuty. Niestety na wysokich stanowiskach jest też odpowiedzialność, zwłaszcza na tych z wyboru przez obywateli, którzy potem całą kadencję patrzą "na ręce". Czasami warto samemu surowo ocenić przed kandydowaniem swoją osobę, tak pod względem wiedzy merytorycznej, jak i predyspozycji do zarządzania. Jak widać nie zawsze ryzyko się opłaca. Widać to wszędzie i w Ostrołęce też !

' odpowiedz • oceń :

~Mistrz Polski , 15:07 11-01-2021 , 63% Efekty jego pracy już widzimy a tak narzekal na kotowskiego, mistrzostwo świata w jego wykonaniu, miasto sie rozwija odpowiedz • oceń :

~Pytanie do RED????????? , 15:27 11-01-2021 , 39% pytanie do E OSTREOłeki?

Czy wy bawicie sie Zukierberga???????????



Gdzie sa komentarze spod art o remizie w Borawem?

Kogo chronicie i dlaczego utryudnaicuie ludziom doweidzieć sie prawd? odpowiedz • oceń :

~Caryca zd. Suska , 15:40 11-01-2021 , 46% Lipne zarzuty, lipna prokuratura, pewnie będzie lipny wyrok oparty niczym postępowanie mandatowe po pisich reformach. Na domniemaniu winy. odpowiedz • oceń :

~Suska od Tuska , 16:39 11-01-2021 , 75% @~Caryca zd. Suska Wszyscy niewinni. Jak Kleczkowski 🤣🤣🤣 odpowiedz • oceń :

~Temat , 15:42 11-01-2021 , 45% Może niech redakcja poinformuje na jakim etapie jest postępowanie w sprawie jednego wójta z naszego powiatu? odpowiedz • oceń :

~opparaara , 15:51 11-01-2021 , 90% @~Temat ej temat sam napisz, skoro wszystko wiesz odpowiedz • oceń :

~Paskuda , 16:11 11-01-2021 , 84% Szczerze mówiąc to myślałem, że kadencję dadzą mu dokończyć.

Jest tu ktoś mądry z prawa wyborczego? Po wyroku do końca kadencji rządził będzie komisarz czy przedterminowe wybory? odpowiedz • oceń :

~m , 17:29 11-01-2021 , 100% @~Paskuda Jeśli do wyborow bedzie wiecej niż 9 miesiecy to wybory

jak mniej to komisarz do konca

odpowiedz • oceń :

~. , 16:43 11-01-2021 , 84% Psiakrew z apelacją dociągnięcie do końca kadencji. odpowiedz • oceń :

~xyz , 17:19 11-01-2021 , 75% @~. Według odkrytej przez media doktryny Sławomira Neumanna z PO to na pewno tak. Chyba, że nie pomogą z bratniej opozycji innego koloru. odpowiedz • oceń :

~Mark , 17:21 11-01-2021 , 34% Spokojnie moi mili ,~Ania-Dziewczyna jak Łania,jest nasza pacjentka/pacjentem ....

Nasza Ania

Dajemy mu góry na wyżycie się na Eo...

To taka forma terapii u nas na oddziale psychiatrycznym .

Kochani nasza pacjentka Anka raz jest Anka raz kim innym ,monitorujemy wszystko ,dla ciekawskich ma rozdwojenie jaźni .

Prosimy o wyrozumiałość .

Dajemy jej w formie terapii pisać na. Eo,Mi itd terapia ,choć w ten sposób zatrzymuje -spowalnia stan psychiczny naszej pacjentki odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:44 11-01-2021 , 67% @~Mark Dzień dobry!



Doktorku Marku, za ujawnianie tajemnicy lekarskiej, podam cię do Naczelnej Izby Lekarskiej, lub poskarżę się ordynatorowi...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~antywos , 17:29 11-01-2021 , 34% dieta więzienna by mu się przydała bo bebzon mu wywaliło odpowiedz • oceń :

~Bzij zabzij , 17:49 11-01-2021 , 20% Śmiech z eostrołęki. Sami komentatorzy z objawami dwubiegunówki. Skąd to przyjechało? Skąd ich ród? Miastowi od pokoleń? Nauki pobierali? Słoma z butów... Kindersztuba...obco brzmi! odpowiedz • oceń :

~Głąby , 17:49 11-01-2021 , 34% Kurde jakie głąby tu pisz masakra ....każdy niech na siebie spojrzy ...,., odpowiedz • oceń :

