Nauczyciel ze szkoły w Białobieli zakażony koronawirusem. Zaskakująca decyzja służb sanitarnych!

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Ludzie ogarnijcie sie bo Was wszystkich zamkną... Przeciez to sezo grypowy. Te pseudo testy nie sa do wykrywania zadnych wirusow... maskara... Czy kiedys ze zwyklym katarem lecieliscie sie testować ? Co za paranoja.... Po prostu przeziebienie a ludzie juz zastraszeni i leca... a tam cyk grypa / przeziebienie a jednak nie CORONASWIRUS.....

Ludzie ogarnijcie sie bo Was wszystkich zamkną... Przeciez to sezo grypowy. Te pseudo testy nie sa do wykrywania zadnych wirusow... maskara... Czy kiedys ze zwyklym katarem lecieliscie sie testować ? Co za paranoja.... Po prostu przeziebienie a ludzie juz zastraszeni i leca... a tam cyk grypa / przeziebienie a jednak nie CORONASWIRUS.....

~Ktoś , 12:56 08-10-2020 , 73%