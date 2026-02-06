Nauczyciele i pracownicy oświaty z regionu uhonorowani. W Ostrołęce wręczono medale państwowe! [ZDJĘCIA, WIDEO]

REKLAMA

W piątek, 6 lutego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce odbyła się wyjątkowa uroczystość. W murach muzeum spotkali się ci, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia w naszym regionie. Za swoją wieloletnią pracę, zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków, kilkudziesięciu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi odebrało wysokie odznaczenia państwowe oraz resortowe.

Gościem specjalnym wydarzenia była Mazowiecka Kurator Oświaty, Wioletta Krzyżanowska, która wspólnie z zaproszonymi parlamentarzystami i samorządowcami wręczała odznaczenia nadane przez Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji. W sali nie zabrakło dyrektorów placówek oraz samych nagrodzonych, reprezentujących szkoły i przedszkola z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego, wyszkowskiego, makowskiego i ostrowskiego.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

To odznaczenie przyznawane za co najmniej 30 lat wzorowej pracy zawodowej. W gronie wyróżnionych znaleźli się:

Mariola Antoszewska – nauczyciel, I LO w Ostrołęce

Ewa Bałdyga – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce

Paweł Arkadiusz Baranowski – nauczyciel, SP nr 5 w Wyszkowie

Alina Białczak – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce

Halina Brodzik – pracownik obsługi, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Monika Agnieszka Chełmicka – nauczyciel, SP nr 2 w Wyszkowie

Mariola Chrzanowska – szefowa kuchni, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim

Grażyna Ciszkowska – nauczyciel, ZSZ nr 3 w Ostrołęce

Marzanna Czarnota – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim

Marzena Daniszewska – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce

Renisław Dmochowski – dyrektor, SP nr 5 w Ostrołęce

Jacek Dobrzyński – nauczyciel, SP w Goworowie

Marzena Domańska – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce

Dorota Dumała – nauczyciel, SP w Goworowie

Bożena Dworecka – nauczyciel, Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie

Renata Małgorzata Florczak – nauczyciel, ZSZ nr 2 w Ostrołęce

Andrzej Glinka – dyrektor, Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce

Mariusz Klimut – pracownik obsługi, SP nr 6 w Ostrołęce

Małgorzata Konarzewska-Chojnowska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim

Anna Małgorzata Koronka – nauczyciel, I LO w Ostrołęce

Krzysztof Adam Kowalski – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu

Sławomir Kozłowski – pracownik obsługi, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim

Arkadiusz Stanisław Kruczyk – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Teresa Kuliś – główny specjalista ds. kadr, I LO w Ostrołęce

Renata Justyna Kuźmińska – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce

Zbigniew Kwietniak – nauczyciel, Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce

Jolanta Wiesława Leszczyńska – nauczyciel bibliotekarz, SP nr 10 w Ostrołęce

Elżbieta Łukaszewska – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu

Zbigniew Krzysztof Malinowski – nauczyciel, SP nr 5 w Wyszkowie

Beata Markowska – nauczyciel, II LO w Ostrołęce

Alicja Michałowska – starszy inspektor ds. BHP, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Ewa Anna Miecznikowska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim

Małgorzata Jadwiga Milewska – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce

Renata Nowak – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce

Wioletta Nowicka-Masztalerz – dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce

Robert Marek Otczyk – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Andrzej Pietras – pracownik obsługi, SP nr 10 w Ostrołęce

Cezary Piotr Pilcicki – dyrektor, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Jolanta Maria Popławska – nauczyciel, SP nr 5 w Wyszkowie

Dorota Późniewska – nauczyciel, SP w Goworowie

Agnieszka Marzena Rosochadzka – nauczyciel, ZSZ nr 3 w Ostrołęce

Agata Alicja Rostkowska – nauczyciel, SP nr 2 w Małkini Górnej

Ewa Rostkowska – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce

Wioletta Runo – nauczyciel, SP nr 2 w Wyszkowie

Dorota Rzewnicka – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu

Anna Sadłowska – dyrektor, Przedszkole Miejskie nr 13 w Ostrołęce

Renata Sadowska – pracownik obsługi, SP nr 3 w Przasnyszu

Hanna Sęk – pracownik obsługi, I LO w Ostrołęce

Agnieszka Sitarska – logopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu

Małgorzata Siwek – nauczyciel, SP nr 1 w Małkini Górnej

Barbara Stepnowska – dyrektor, ZSZ nr 4 w Ostrołęce

Adam Szulerecki – kierownik gospodarczy, SP nr 10 w Ostrołęce

Danuta Wołosz – pracownik obsługi, SP nr 6 w Ostrołęce

Sławomir Załęski – pracownik obsługi, I LO w Ostrołęce

Anna Zarzycka – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce

Bożena Jaskólska – starszy wizytator, Delegatura Kuratorium Oświaty w Ostrołęce

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Przyznawany za co najmniej 20 lat wzorowej pracy:

Grażyna Bałon – pracownik obsługi, II LO w Ostrołęce

Barbara Bączek – dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu

Magdalena Bieńkowska – intendent, SP nr 6 w Ostrołęce

Iwona Borkowska – nauczyciel, SP nr 6 w Ostrołęce

Edyta Brodacka – nauczyciel, ZSZ nr 2 w Ostrołęce

Michał Brzostek – nauczyciel, I LO w Ostrołęce

Małgorzata Ewa Cichowska – pracownik obsługi, Publiczna SP nr 2 w Chorzelach

Paweł Czartoryski – nauczyciel, II LO w Ostrołęce

Paulina Dąbkowska – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce

Izabela Edyta Dąbrowska – pedagog, I LO w Ostrołęce

Marcin Dudziec – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Ewa Barbara Gałka – nauczyciel, ZSZ nr 2 w Ostrołęce

Jolanta Grzybowska – nauczyciel pedagog, I LO w Ostrołęce

Wioletta Kapuścińska – pracownik obsługi, SP nr 1 w Ostrołęce

Beata Kiełkiewicz – szefowa kuchni, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim

Barbara Dorota Klemendorf – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce

Krystyna Kowalska – nauczyciel, II LO w Ostrołęce

Beata Larenta-Boguska – nauczyciel, ZSZ nr 3 w Ostrołęce

Krzysztof Laszczkowski – informatyk, Bursa Regionalna w Ostrołęce

Piotr Edward Łada – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Iwona Matusiak – pracownik obsługi, Publiczna SP nr 2 w Chorzelach

Dorota Matuszewska – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu

Joanna Amelia Olszewska – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce

Małgorzata Parzych – nauczyciel, Publiczna SP w Wykrocie

Ewa Roman-Dominik – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim

Aneta Rudzińska – wicedyrektor, SP nr 3 w Przasnyszu

Agnieszka Rurkowska – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu

Agnieszka Izabela Skierkowska – nauczyciel, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim

Justyna Stepnowska – sekretarz, SP nr 10 w Ostrołęce

Renata Śliwkowska – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu

Magdalena Wójcik – wicedyrektor, I LO w Ostrołęce

Agnieszka Zając – nauczyciel, II LO w Ostrołęce

Anna Żebrowska – wicedyrektor, SP nr 6 w Ostrołęce

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Dla osób z co najmniej 10-letnim stażem pracy:

Rafał Bacławski – nauczyciel, I LO w Ostrołęce

Aneta Bartczak – nauczyciel, Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie

Olina Katarzyna Dembińska – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Monika Dzieżyk – nauczyciel, Publiczna SP nr 2 w Chorzelach

Magdalena Grabowska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim

Małgorzata Jarka – nauczyciel, III LO w Ostrołęce

Agnieszka Jasionek – pedagog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu

Kinga Kacprzyk – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Agnieszka Klimkowska – nauczyciel, I LO w Ostrołęce

Kamila Napiórkowska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim

Włodzimierz Nowaczyk – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Katarzyna Piotrowska – nauczyciel, Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie

Aneta Pokora – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu

Katarzyna Rekosz – nauczyciel, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim

Sylwia Rydzewska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim

Marzena Waszyk – nauczyciel, ZSZ nr 2 w Ostrołęce

Sylwester Zduńczyk – nauczyciel, I LO w Ostrołęce

Renata Zwierz-Brzostek – nauczyciel, I LO w Ostrołęce

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Minister Edukacji nadał Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Otrzymały je:

Agnieszka Dyga – nauczyciel, SP nr 1 w Wyszkowie

Małgorzata Kowalczyk – nauczyciel, SP w Rzekuniu

Urszula Salwin – nauczyciel, Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie

Konkurs „Kierunek – Innowacja”

Podczas uroczystości wręczono również dyplom laureata konkursu Ministra Edukacji dla nauczycieli przedszkoli i szkół „Kierunek – Innowacja 2025”. Tytuł ten otrzymała:

Aneta Siwek – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wyróżnień i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!