Nauczyciele i pracownicy oświaty z regionu uhonorowani. W Ostrołęce wręczono medale państwowe! [ZDJĘCIA, WIDEO]

W piątek, 6 lutego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce odbyła się wyjątkowa uroczystość. W murach muzeum spotkali się ci, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia w naszym regionie. Za swoją wieloletnią pracę, zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków, kilkudziesięciu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi odebrało wysokie odznaczenia państwowe oraz resortowe.
Gościem specjalnym wydarzenia była Mazowiecka Kurator Oświaty, Wioletta Krzyżanowska, która wspólnie z zaproszonymi parlamentarzystami i samorządowcami wręczała odznaczenia nadane przez Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji. W sali nie zabrakło dyrektorów placówek oraz samych nagrodzonych, reprezentujących szkoły i przedszkola z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego, wyszkowskiego, makowskiego i ostrowskiego.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
To odznaczenie przyznawane za co najmniej 30 lat wzorowej pracy zawodowej. W gronie wyróżnionych znaleźli się:
Mariola Antoszewska – nauczyciel, I LO w Ostrołęce
Ewa Bałdyga – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce
Paweł Arkadiusz Baranowski – nauczyciel, SP nr 5 w Wyszkowie
Alina Białczak – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce
Halina Brodzik – pracownik obsługi, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Monika Agnieszka Chełmicka – nauczyciel, SP nr 2 w Wyszkowie
Mariola Chrzanowska – szefowa kuchni, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim
Grażyna Ciszkowska – nauczyciel, ZSZ nr 3 w Ostrołęce
Marzanna Czarnota – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim
Marzena Daniszewska – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce
Renisław Dmochowski – dyrektor, SP nr 5 w Ostrołęce
Jacek Dobrzyński – nauczyciel, SP w Goworowie
Marzena Domańska – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce
Dorota Dumała – nauczyciel, SP w Goworowie
Bożena Dworecka – nauczyciel, Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie
Renata Małgorzata Florczak – nauczyciel, ZSZ nr 2 w Ostrołęce
Andrzej Glinka – dyrektor, Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce
Mariusz Klimut – pracownik obsługi, SP nr 6 w Ostrołęce
Małgorzata Konarzewska-Chojnowska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim
Anna Małgorzata Koronka – nauczyciel, I LO w Ostrołęce
Krzysztof Adam Kowalski – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu
Sławomir Kozłowski – pracownik obsługi, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim
Arkadiusz Stanisław Kruczyk – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Teresa Kuliś – główny specjalista ds. kadr, I LO w Ostrołęce
Renata Justyna Kuźmińska – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce
Zbigniew Kwietniak – nauczyciel, Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce
Jolanta Wiesława Leszczyńska – nauczyciel bibliotekarz, SP nr 10 w Ostrołęce
Elżbieta Łukaszewska – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu
Zbigniew Krzysztof Malinowski – nauczyciel, SP nr 5 w Wyszkowie
Beata Markowska – nauczyciel, II LO w Ostrołęce
Alicja Michałowska – starszy inspektor ds. BHP, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Ewa Anna Miecznikowska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim
Małgorzata Jadwiga Milewska – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce
Renata Nowak – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce
Wioletta Nowicka-Masztalerz – dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
Robert Marek Otczyk – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Andrzej Pietras – pracownik obsługi, SP nr 10 w Ostrołęce
Cezary Piotr Pilcicki – dyrektor, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Jolanta Maria Popławska – nauczyciel, SP nr 5 w Wyszkowie
Dorota Późniewska – nauczyciel, SP w Goworowie
Agnieszka Marzena Rosochadzka – nauczyciel, ZSZ nr 3 w Ostrołęce
Agata Alicja Rostkowska – nauczyciel, SP nr 2 w Małkini Górnej
Ewa Rostkowska – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce
Wioletta Runo – nauczyciel, SP nr 2 w Wyszkowie
Dorota Rzewnicka – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu
Anna Sadłowska – dyrektor, Przedszkole Miejskie nr 13 w Ostrołęce
Renata Sadowska – pracownik obsługi, SP nr 3 w Przasnyszu
Hanna Sęk – pracownik obsługi, I LO w Ostrołęce
Agnieszka Sitarska – logopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu
Małgorzata Siwek – nauczyciel, SP nr 1 w Małkini Górnej
Barbara Stepnowska – dyrektor, ZSZ nr 4 w Ostrołęce
Adam Szulerecki – kierownik gospodarczy, SP nr 10 w Ostrołęce
Danuta Wołosz – pracownik obsługi, SP nr 6 w Ostrołęce
Sławomir Załęski – pracownik obsługi, I LO w Ostrołęce
Anna Zarzycka – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce
Bożena Jaskólska – starszy wizytator, Delegatura Kuratorium Oświaty w Ostrołęce
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
Przyznawany za co najmniej 20 lat wzorowej pracy:
Grażyna Bałon – pracownik obsługi, II LO w Ostrołęce
Barbara Bączek – dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu
Magdalena Bieńkowska – intendent, SP nr 6 w Ostrołęce
Iwona Borkowska – nauczyciel, SP nr 6 w Ostrołęce
Edyta Brodacka – nauczyciel, ZSZ nr 2 w Ostrołęce
Michał Brzostek – nauczyciel, I LO w Ostrołęce
Małgorzata Ewa Cichowska – pracownik obsługi, Publiczna SP nr 2 w Chorzelach
Paweł Czartoryski – nauczyciel, II LO w Ostrołęce
Paulina Dąbkowska – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce
Izabela Edyta Dąbrowska – pedagog, I LO w Ostrołęce
Marcin Dudziec – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Ewa Barbara Gałka – nauczyciel, ZSZ nr 2 w Ostrołęce
Jolanta Grzybowska – nauczyciel pedagog, I LO w Ostrołęce
Wioletta Kapuścińska – pracownik obsługi, SP nr 1 w Ostrołęce
Beata Kiełkiewicz – szefowa kuchni, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim
Barbara Dorota Klemendorf – nauczyciel, SP nr 10 w Ostrołęce
Krystyna Kowalska – nauczyciel, II LO w Ostrołęce
Beata Larenta-Boguska – nauczyciel, ZSZ nr 3 w Ostrołęce
Krzysztof Laszczkowski – informatyk, Bursa Regionalna w Ostrołęce
Piotr Edward Łada – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Iwona Matusiak – pracownik obsługi, Publiczna SP nr 2 w Chorzelach
Dorota Matuszewska – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu
Joanna Amelia Olszewska – nauczyciel, SP nr 1 w Ostrołęce
Małgorzata Parzych – nauczyciel, Publiczna SP w Wykrocie
Ewa Roman-Dominik – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim
Aneta Rudzińska – wicedyrektor, SP nr 3 w Przasnyszu
Agnieszka Rurkowska – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu
Agnieszka Izabela Skierkowska – nauczyciel, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim
Justyna Stepnowska – sekretarz, SP nr 10 w Ostrołęce
Renata Śliwkowska – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu
Magdalena Wójcik – wicedyrektor, I LO w Ostrołęce
Agnieszka Zając – nauczyciel, II LO w Ostrołęce
Anna Żebrowska – wicedyrektor, SP nr 6 w Ostrołęce
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
Dla osób z co najmniej 10-letnim stażem pracy:
Rafał Bacławski – nauczyciel, I LO w Ostrołęce
Aneta Bartczak – nauczyciel, Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie
Olina Katarzyna Dembińska – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Monika Dzieżyk – nauczyciel, Publiczna SP nr 2 w Chorzelach
Magdalena Grabowska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim
Małgorzata Jarka – nauczyciel, III LO w Ostrołęce
Agnieszka Jasionek – pedagog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu
Kinga Kacprzyk – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Agnieszka Klimkowska – nauczyciel, I LO w Ostrołęce
Kamila Napiórkowska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim
Włodzimierz Nowaczyk – nauczyciel, ZSZ nr 1 w Ostrołęce
Katarzyna Piotrowska – nauczyciel, Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie
Aneta Pokora – nauczyciel, SP nr 3 w Przasnyszu
Katarzyna Rekosz – nauczyciel, Miejski Zespół Przedszkoli w Makowie Mazowieckim
Sylwia Rydzewska – nauczyciel, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim
Marzena Waszyk – nauczyciel, ZSZ nr 2 w Ostrołęce
Sylwester Zduńczyk – nauczyciel, I LO w Ostrołęce
Renata Zwierz-Brzostek – nauczyciel, I LO w Ostrołęce
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Minister Edukacji nadał Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Otrzymały je:
Agnieszka Dyga – nauczyciel, SP nr 1 w Wyszkowie
Małgorzata Kowalczyk – nauczyciel, SP w Rzekuniu
Urszula Salwin – nauczyciel, Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie
Konkurs „Kierunek – Innowacja”
Podczas uroczystości wręczono również dyplom laureata konkursu Ministra Edukacji dla nauczycieli przedszkoli i szkół „Kierunek – Innowacja 2025”. Tytuł ten otrzymała:
Aneta Siwek – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wyróżnień i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!