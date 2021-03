Nie pomogło zażalenie i zbiórka podpisów. Ksiądz z parafii Krysiaki zostaje w areszcie

REKLAMA

Jak poinformował nas pełnomocnik ks. Mirosława Teofilaka, adwokat Bartosz Pawelczyk, co prawda zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego poprzez wyeliminowanie z podstawy stosowania tymczasowego aresztowania artykułu 258 § 1 pkt 1. Kodeksu postępowania karnego ("uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu"), ale w pozostałym zakresie Sąd Okręgowy utrzymał decyzję Sądu Rejonowego, pozostawiając kapłana w areszcie.

Pełnomocnik kapłana złożył do sądu zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego. Za księdzem wstawili się też parafianie, którzy zbierali podpisy pod petycją o zwolnienie go z aresztu.

~TYLKO TVN , 15:26 25-03-2021 , 13% @~Paweł bo głupi robił

powinien być w kościele TVN w opcji PO i nawet jak by rozjechał wycieczke przedszkolaków ito by co najwyżej grubsza kopertę dostał a nie aresz

ALLELUJA TVN odpowiedz • oceń :

~589a , 15:22 25-03-2021 , 67% sam się przeniósł na tę parafię, 2x amen odpowiedz • oceń :

~Przedstaw się , 15:26 25-03-2021 , 67% dobrze, teraz nie ma miejsca w kościele bo obostrzenia zwiększyli odpowiedz • oceń :

~Ewa , 16:19 25-03-2021 , 87% @~Przedstaw się Łobuz w sutannie powinien być srogo ukarany odpowiedz • oceń :

~oj malusi łouzku , 17:27 25-03-2021 , 34% @~Ewa a co to ta sutanna ?

chyba w łobuz samochodzie co ?

dziwny jakis jesteś ?

która .. płeć :) kotku ?

odpowiedz • oceń :

~... , 16:03 25-03-2021 , 20% Najsztyb jakoś "niewinny" A w wyniku Potrącenia na przejsciu dla pieszych !!!! Kobieta zmarła.

No ale przecież on dzielnie bronił "wolnych sądów" i POskomuchów to krzywda mu się nie mogła stać, ai nazwisko słuszne ma. odpowiedz • oceń :

~rumiany , 16:07 25-03-2021 , 72% @~... nie ma po - komuchów są wyłącznie pis-komuchy odpowiedz • oceń :

~koappa , 16:17 25-03-2021 , 75% @~... daruj sobie, nie znasz sprawy a komentujesz, slyszales zeby ziobro skladal kasacje od rzekomo nieslusznego wyroku, to zamilcz odpowiedz • oceń :

~Alee , 16:46 25-03-2021 , 85% Sąd slusznie zdecydowal ! Podpisy kochanka ksiedza zbierala ! Wstyd ! Porzadny wyrok niech dostanie ! Za potracenie tej dziewczyny niech posiedzi w wiezieniu to i przy okazji moze zapomni o romansach z parafiankami ! odpowiedz • oceń :

~Aleks , 17:23 25-03-2021 , 72% @~Alee Romansy z parafianami to jego prywatna sprawa. Lepszy ksiądz romansujący z parafianami, aniżeli nazbyt zainteresowany dziećmi.



Jazda z nadmierną prędkością i do tego po pijaku to insza inszość. Gdyby się tym bardziej władza zainteresowała, to ksiądz od dawna piechotą by chodził i nie stanowił zagrożenia na drodze. odpowiedz • oceń :

~Alee , 18:10 25-03-2021 , 100% @~Aleks Srawa a nie jego sprawa. Ksiadz i kochanki to nie tedy droga! Normalny, uczciwy i z powolania to ksiadz ktory nie bzyka sie z mezatkami i innymi ! odpowiedz • oceń :

~Olka , 18:39 25-03-2021 , 100% @~Alee Wstyd aby podpisy zbierać !!!!

uciekł z miejsca wypadku

Wysokiej jak najwyższej kary odpowiedz • oceń :

~Aleks , 18:45 25-03-2021 , 100% @~Alee Kochanki księdza to problem z punktu widzenia prawa kanonicznego. Może to oburzać wiernych, powinien zareagować biskup, ale nikt tu cywilnego prawa nie łamie i nie zagraża to życiu postronnych. Władzom świeckim nic do tego, chyba że mąż wniesie o rozwód z winy niewiernej żony.



Jego jazda po pijaku i nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu postronnych. Tu dawno policja powinna reagować i może nie doszłoby do tak tragicznego wypadku. odpowiedz • oceń :

~Nb , 16:51 25-03-2021 , 100% Jakie głąby.. uciekł.. zostawiając bez pomocy dziewczynkę nastoletnia a oni zbierali za nim podpisy....no żesz kur..... odpowiedz • oceń :

~Paweł , 17:54 25-03-2021 , 100% To teraz prokuratura weźmie się za śmiertelny wypadek z Witosa! Chyba, że inne standardy panują odpowiedz • oceń :

~M , 18:00 25-03-2021 , 60% Dostanie max. 3 lata a powinien dostać z 10. odpowiedz • oceń :

~Tak , 22:06 25-03-2021 , 0% @~M O księdzu bo piszą żale jak wójt z Rzekunia ma zarzuty o przyjęcie łapówki i klejne postępowanie w sprawie budowy żłobka gdzie wykonawcą był jego szwagier to media milczą.Jakis układ? odpowiedz • oceń :

~Hej , 07:20 26-03-2021 , 0% Wg mnie sąd nie zachował się odpowiednio. Ale to jest moje zdanie. odpowiedz • oceń :

~KsiądzZsaiedniej parafi , 08:06 26-03-2021 , 100% Wszystkie Córki z parafii Krysiaki chcące pomuc naszemu bratu , Ojcu ,Ksiedzu Mirosławow w tych jakże ciezkich dla niego chwilach modlitwą zapraszam do siebie do sąsiedniej parafi na Plebanie co dziennie po godzinie 20ej .

Dodam tylko że Ksiedza Mirosława może długo nie być w śród nas i dobrze by było razem wspólnie się wspierać w tych jakże ciezkich dla nas chwilach. Zapraszam i Serdeczne Bog zapłać odpowiedz • oceń :

~Polak , 09:00 26-03-2021 , 0% @~KsiądzZsaiedniej parafi Jesteś ruskim agentem, a nie księdzem z sąsiedniej parafii... Rzucasz oszczerstwa człowieku. odpowiedz • oceń :

~buzdygan , 11:09 26-03-2021 , 0% Ksiądz jest takim samym omylnym człowiekiem, jak każdy z nas i ma też prawo do popełniania błędów.

Najważniejsze , że wyraził żal , skruchę i gotowość do naprawienia wyrządzonej przez siebie krzywdy.

Na pewno poniesie karę, adekwatną do stopnia przewinienia.

Najbardziej jednak szkoda tej młodej licealistki-oby nie miała w życiu, z tego powodu, żadnych problemów ze zdrowiem! odpowiedz • oceń :

~Jaja , 11:30 26-03-2021 , 100% @~buzdygan Kiedy ten żal i Alicję wyraził, jak go złapali? Obłuda i tyle. Żal mu że go złapali. odpowiedz • oceń :

