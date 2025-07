Nie wszyscy jeszcze wybrali szkołę? W Ostrołęce nadal można się zapisać

REKLAMA

Choć pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Ostrołęce dobiegł końca, nie wszyscy uczniowie mają jeszcze przypisane miejsce w wybranej placówce. Dobra wiadomość jest taka, że nadal są dostępne pojedyncze wolne miejsca w klasach pierwszych – a oferta jest różnorodna i dostosowana zarówno do zainteresowanych nauką w liceach, jak i w szkołach zawodowych.

Miasto Ostrołęka uruchomiło łącznie 48 oddziałów dla 1437 uczniów. Duże zainteresowanie nauką w liceach ogólnokształcących sprawiło, że z inicjatywy prezydenta miasta otwarto dwa dodatkowe oddziały – oba odpowiadające profilom, które cieszyły się największym powodzeniem wśród kandydatów z wysoką liczbą punktów. W II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida powstała dodatkowa klasa o profilu matematyka–geografia–język angielski, a w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej – profil biologia–język angielski–język polski.

Równie ważne dla samorządu jest szkolnictwo zawodowe. Zespoły Szkół Zawodowych w Ostrołęce przygotowały szeroką ofertę edukacyjną, z naciskiem na klasy patronackie i kierunki dostosowane do potrzeb rynku pracy. Przykładem jest nowy kierunek kształcenia utworzony w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego – blacharz z elementami lakiernik. To zawód wskazany jako szczególnie poszukiwany w województwie mazowieckim, wpisany do oficjalnego wykazu zawodów o prognozowanym istotnym zapotrzebowaniu.

Uczniowie, którzy nie dostali się do wybranej szkoły w pierwszym etapie lub nadal nie podjęli decyzji, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa od 23 do 31 lipca. Wnioski należy składać bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. Do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie spełnienia kryteriów rekrutacyjnych.

Dostępność miejsc w konkretnych oddziałach można sprawdzić w załączonej tabeli opublikowanej przez Urząd Miasta. Warto się pospieszyć – liczba wolnych miejsc jest ograniczona.

Źródło: eOstrołęka.pl/Urząd Miasta w Ostrołęce