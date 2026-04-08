Niedziela w muzeum "Rejbujemy – smacznie zjemy!"

zdjecie 8467
Masz ochotę na coś pysznego? W najbliższą niedzielę Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum”. Tym razem będzie bardzo smakowicie, bo motywem przewodnim jest Etnokuchnia.Głównym bohaterem będzie kurpiowski rejbak.

To dobra okazja, żeby nauczyć się robić ten tradycyjny placek ziemniaczany od kogoś, kto naprawdę się na tym zna. Warsztaty poprowadzi doświadczona gospodyni z Kurpi, która pokaże cały proces - od tarcia ziemniaków i doprawiania, aż po pieczenie.

Uczestnicy dowiedzą się, jak odpowiednio przyprawić i upiec rejbaka, żeby był złocisty i aromatyczny. Przy okazji będzie można posłuchać ciekawych opowieści o tym, jak dawniej wyglądała tutejsza kuchnia. Najlepsze zaplanowano jednak na sam koniec, bo przygotowany placek zostanie podany na ciepło do wspólnej degustacji.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 11:00 w siedzibie muzeum przy Placu Bema 8. Wstęp kosztuje 15 zł od osoby. Warto jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego konieczne są wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 29 764 54 43 wew. 43.

To fajna opcja na spędzenie niedzielnego przedpołudnia w ciekawy i przede wszystkim smaczny sposób.

 

