"Nieobecni" i "Średniowieczne gary" - dwie nowe wystawy w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Piątkowe popołudnie było ważnym dniem dla kurpiowskich muzealników. Tym razem w Muzeum Kultury Kurpiowskiej otwierano dwie wystawy.

Pierwsza to "Nieobecni" dotycząca historii ostrołęckich Żydów. Choć historia społeczności żydowskiej w Ostrołęce nie jest długa, to jednak warto pamiętać o ludziach wyznania mojżeszowego zamieszkujących głównie południowo-wschodnią część dawnej Ostrołęki. Na wystawie znalazły się eksponaty potwierdzające wielokulturowość Ostrołęki. Wystawę zorganizowano ze zbiorów osób prywatnych, jak również wielu instytucji kultury - z iałegostoku, Płocka, Pułtuska, Przasnysza, Łomży czy nawet Oświęcimia. Kuratorką i autorką scenariusza wystawy jest Joanna Zyśk, a opracowanie graficzne przygotowała Magdalena Krystianiak-Tomczak. Do 29 września można podziwiać liczne eksponaty zgromadzone na tej wystawie.

Druga z wystaw dotyczy średniowiecznych garów - to naczynia z gliny znajdujące się w zbiorach muzeum pozyskane podczas wykopaliskowych badań archeologicznych prowadzonych w Sypniewie. Naczynia ceramiczne to jedne z najstarszych artefaktów odkrywanych przez archeologów. Kuratorem i autorem scenariusza wystawy jest Marcin Guzek, a opracowanie graficzne przygotowała Magdalena Krystianiak-Tomczak. Tę wystawę można oglądać do 31 sierpnia 2024 r.