Niezwykła Codzienność. Otwarcie wystawy w Galerii Ostrołęka

Galeria Ostrołęka działająca przy Ostrołęckim Centrum Kultury zaprasza do swojej siedziby na otwarcie wystawy - 30 lipca o godz. 18.00.



NIEZWYKŁA CODZIENNOŚĆ to projekt fotografów Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR. Był on realizowany od marca do listopada 2019 roku. Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest Dariusz Poniewozik - psychoterapeuta, fotograf i wieloletni członek Stowarzyszenia. Projekt wykonali członkowie BLURa z serca zaangażowani w przedsięwzięcie, bez względu na to, czy fotografują jedynie z pasji, czy też zawodowo.



Bohaterami wystawy są osoby niepełnosprawne mieszkające w Olsztynie i okolicach. Celem kampanii jest ukazanie, że żyją one pełnią życia, realizując swoje pasje, pracując zawodowo, przełamując bariery.



Wystawa czynna do 28 sierpnia.