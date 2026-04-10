Nocna prohibicja w Ostrołęce: Czy po 27 latach wróci radykalny zakaz z czasów prezydenta Czartoryskiego?

W Ostrołęce powraca temat, który pod koniec ubiegłego wieku zelektryzował całą Polskę i uczynił z naszego miasta prekursora walki o nocną trzeźwość. Grupa radnych złożyła właśnie projekt uchwały, który ma wprowadzić ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22:00 a 6:00 rano.

Dla wielu starszych obserwatorów lokalnej sceny politycznej to powrót do burzliwych wydarzeń z 1999 roku, kiedy to ówczesne władze pod wodzą prezydenta Arkadiusza Czartoryskiego przeforsowały jeden z najostrzejszych zakazów handlowych w kraju. Choć oba zdarzenia dzieli blisko trzy dekady, analiza materiałów archiwalnych wykazuje uderzające podobieństwa w argumentacji, ale też istotne różnice w samej konstrukcji przepisów.

Rok 1999: Koniec sklepów nocnych i „monopol” stacji Esso

Archiwalne doniesienia z 1999 roku przypominają, że ówczesna reforma była znacznie bardziej radykalna niż obecne propozycje. Podczas piętnastej sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę, która nie ograniczała jedynie handlu alkoholem, ale skracała czas pracy całych placówek handlowych do godziny 22:00. Oznaczało to, że w Ostrołęce miał nie zostać ani jeden klasyczny sklep nocny. Wyjątek uczyniono jedynie dla stacji paliw Esso na rogu ulic Targowej i Witosa, która jako jedyna w całym mieście mogła legalnie prowadzić sprzedaż przez całą dobę. Decyzja ta budziła ogromne kontrowersje, a radni opozycyjni wprost oskarżali zarząd miasta o dzielenie lokalnych firm na lepsze i gorsze.

Jako główny powód tak drastycznych zmian prezydent Arkadiusz Czartoryski wskazywał liczne skargi mieszkańców, szczególnie tych żyjących w sąsiedztwie punktów całodobowych. Symbolem ówczesnych problemów stały się okolice sklepu nocnego przy ul. Hallera, gdzie według relacji radnych porządni obywatele po prostu bali się pojawiać po zmroku. Ówczesne władze argumentowały, że ograniczanie czasu pracy sklepów i uniemożliwienie całodobowego zakupu alkoholu to standardy z powodzeniem stosowane w wielu krajach zachodnich.

Historyczny remis 13:13 i decydujący głos

O losach tamtej prohibicji zdecydował niebywały zbieg okoliczności i polityczny podział Rady Miejskiej dokładnie na pół. Podczas emocjonującego, imiennego głosowania 13 osób opowiedziało się za ograniczeniami, a 13 było przeciw. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, o przyjęciu uchwały przesądził głos ówczesnego przewodniczącego Rady, Janusza Kotowskiego. Kotowski w głośnym wystąpieniu deklarował wówczas, że jest gotów „poświęcić swoją małą wolność” dla dobra rodzin niszczonych przez chorobę alkoholową. Wynik ten część sali skwitowała oklaskami, podczas gdy opozycja ironicznie komentowała go jako „niebywały sukces”.

Przeciwnicy uchwały od początku podnosili jednak merytoryczne zastrzeżenia. Radny Mieczysław Mierzejewski ostrzegał przed powrotem czarnego rynku. Z kolei radna Maria Sulbińska zwracała uwagę, że nowe przepisy uderzają w osoby niepijące, którym odbiera się prawo do zrobienia jakichkolwiek zakupów po godzinie 22:00.

Rok 2026: Powrót do debaty na nowych zasadach

Obecny projekt, który miałby zacząć obowiązywać od 1 września 2026 roku, wydaje się być lepiej przygotowany pod kątem prawnym, korzystając z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 2018 roku. W przeciwieństwie do radykalnych działań z 1999 roku, nowa propozycja nie przewiduje zamykania sklepów, a jedynie zakaz sprzedaży w nich napojów alkoholowych. Cele samorządowców pozostają jednak niemal identyczne jak przed laty: dążenie do zmniejszenia liczby nocnych interwencji służb porządkowych, poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz wsparcie osób walczących z nałogiem poprzez ograniczenie tzw. zakupów spontanicznych.

Mimo upływu blisko trzech dekad, linia sporu w Ostrołęce przebiega w tym samym miejscu. Radni przyznają, że wprowadzenie zakazu może budzić pytania o wolność gospodarczą, jednak korzyści społeczne stawiają na pierwszym miejscu. Historia zatoczyła pełne koło – po 27 latach od słynnej sesji z udziałem prezydenta Czartoryskiego, miasto ponownie stoi przed decyzją, która ma określić jego nocne oblicze.

Jeśli uchwała zostanie przyjęta, Ostrołęka dołączy do grupy ponad 180 polskich samorządów, które zdecydowały się na podobny krok, tym razem dysponując już solidnym fundamentem prawnym, którego zabrakło pod koniec lat 90.

~tępiciel lemingów, 13:28 10-04-2026,   42%
Czartoryjski i Kotowski najgorsi prezydencji miasta Ostrołęka. Po ich rządach zostawili Ostrołękę bez mostu, zakorkowaną, rozkopaną, bez inwestycji, bez remontu ulic, z największym bezrobociem, z rekordowym zadłużeniem. Dlatego dziś PiS nie rządzi w Ostrołęce i nikt na nich nie głosuje. Odkąd PiS nie rządzi są inwestycje, buduje się przedszkola, żłobki, remontuje szkoły, remontuje i modernizuje drogi, remontuje kolej do Warszawy, spadło bezrobocie i dług miasta, pozyskujemy dotacje.
~Rysiek, 13:38 10-04-2026,   65%
@~tępiciel lemingów Wyluzuj, tu jest o prohibicji.
~wonn, 13:42 10-04-2026,   34%
@~Rysiek 🤫🙆🤦 odezwał się przydupas PiS
~tępiciel lemingów, 14:04 10-04-2026,   58%
@~tępiciel lemingów Rozkopana Ostrołęka to znaczy, że władze miasta robiły inwestycje.

Jasne, za prezydenta z PiS w 12 lat "tylko” nowa pływalnia, stacja segregacji, kilkanaście nowych boisk szkolnych, sztuczne boisko przy stadionie, park na Bursztynowym, termomodernizacja kilkunastu szkół i przedszkoli, budowa i przebudowa gromady ulic (np. ciąg od Sienkiewicza - Korczaka-Ulmów - Dobrzanskiego do Hallera, Wiejska na Stacji, Sikorskiego Kleeberga Pileckiego Madalińskiego na Centrum i ok 100 innych ulic i uliczek, chodników i ścieżek itd), głównie za pieniądze z zewnątrz,  przebudowany stary most z pozyskaną przez Kotowskiego kasą z rządu i Energi (ok. 37 mln), zaprojektowanie i przygotowanie kasy na Multicentrum i trasę na Stację (ulice Ostrowska Słowackiego), muzeum z kładką o dobrej wysokości zamiast ruiny starego aresztu. I tak można wymieniać i wymieniać.
~Fakty nie pier_doly, 14:59 10-04-2026,   50%
@~tępiciel lemingów Kto bredzi?  Czartoryski w ciągu 4 lat: Hala Golasia, sala przy III LO, OCK, generalne remonty Kilińskiego, Piłsudskiego, JPII, zaplanowanie i rozpoczęcie budowy obwodnicy-Bohaterów Westerplatte, budynki OTBS przy JP II, kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody. Wszystko bez środków UE bo wtedy jeszcze Polska w niej nie była. Każda z tych inwestycji do dziś dobrze służy.
~Fakty, 15:27 10-04-2026,   50%
@~Fakty nie pier_doly A co miał nic nie robic? W porównaniu do okolicznych miast jak Łomża bardzo mało zrobił, ale strasznie zadłużył Ostrołękę.  
~Fakty, 15:28 10-04-2026,   34%
@~tępiciel lemingów 130 milionów długu i zrobione mniej niż w Łomży, dlatego przegrał wybory mieszkańcy znają prawdę  
~tępiciel lemingów, 16:12 10-04-2026,   100%
@~Fakty Kulik zrobił jeszcze mniej i więcej zadłużył.
~men, 14:06 10-04-2026,   80%
Prohibicja powinna być od godz 20.00 do 10.00 rano .
 
~Bareja, 14:29 10-04-2026,   50%
@~men Ale dżentelmen nie pije przed południem
~Bez przesady, 14:15 10-04-2026,   34%
Radnych nikt nie zmusza by pili po nocach. Osobiście nie widzę żadnego problemu ze sprzedażą nocną. Jedyny syf jaki widzę to nocne picie na parkingu na Goworowskiej przy stacji paliw. Co ciekawe w sąsiedztwie komendy policji.
~On, 14:37 10-04-2026,   88%
I bardzo dobrze skończyło by się pijaństwo młodzieży jak i tych co przychodzą na stację po seteczkę i w samochod. Na stacjach benzynowych wieczorami sprzedaje się tylko alkohol. To jest aż zadziwiające jak ludzie są zdesperowania żeby po pracy czy nawet z domu w środku nocy przyjechać po alkohol
~High level, 15:05 10-04-2026,   45%
Czyli wychodzi na to, że Czartoryski z Kotowskim już ponad 20 lat temu dostrzegli problem i postanowili go rozwiązać. Brawo. Dziś się towarzystwo z PO obudziło w Warszawie, a w Ostrołęce towarzystwo byłego prezydenta Kulika. A więc przyznają rację tym, którzy potrafili myśleć, wyciągać wnioski i działać już wtedy. To pokazuje miarę prawdziwej wartości tych ludzi, wtedy ośmieszanych nawet przez przysłanego tu Urbana.
~Prawda, 15:29 10-04-2026,   34%
@~High level Nie rozwiązali. Po prostu to populizm.  
