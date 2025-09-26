Nocny pożar na granicy miasta. Akcja służb przy ulicy Ławskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

W nocy z czwartku na piątek służby ratunkowe zostały wezwane do pożaru na granicy Ostrołęki i miejscowości Ławy w gminie Rzekuń. Po godzinie 23:30 przy ulicy Ławskiej doszło do pożaru pojazdu, co postawiło na nogi kilka jednostek straży pożarnej, policję oraz ratowników medycznych.

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z posesji zlokalizowanej w newralgicznym punkcie – tuż obok dużego zakładu produkcyjnego i firmy spedycyjnej. Kłęby dymu i łuna ognia widoczne były z daleka.

Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej okazało się, że ogniem objęta jest duża maszyna. Jak udało nam się ustalić, spaleniu uległa ładowarka teleskopowa, która była zaparkowana na placu. Szybka i sprawna akcja gaśnicza zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie obiekty, co mogłoby doprowadzić do znacznie większych strat.

W działaniach, prowadzonych w trudnych nocnych warunkach, brało udział kilka zastępów straży pożarnej z Ostrołęki i okolicznych jednostek OSP. Na miejscu obecny był również patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego, który zabezpieczał całą akcję.

Aktualizacja

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Ładowarka teleskopowa doszczętnie spłonęła, straty oszacowano wstępnie na około 50 tysięcy złotych.