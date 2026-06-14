Nocny wypadek na Kurpiach. Rozbita osobówka i wyciek paliwa [ZDJĘCIA]

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Groźnie wyglądający wypadek miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 645 pomiędzy miejscowościami Łyse i Kuzie. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką, a skutki kolizji wymagały interwencji służb ratunkowych.

Siła zderzenia była na tyle duża, że osobówka została poważnie uszkodzona. Uszkodzeniu uległ również jeden ze zbiorników ciężarówki, z którego na jezdnię wyciekło paliwo. Na szczęście mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń i żadna z uczestniczących w wypadku osób nie wymagała pomocy medycznej. Cała sytuacja zakończyła się jedynie stratami materialnymi.

Na miejsce skierowano między innymi druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Łysych i Lipnikach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu skutków kolizji oraz neutralizacji wycieku paliwa, który stanowił zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia wyjaśniają policjanci z Ostrołęki. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające ustalić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia.

Artykuł będzie aktualizowany wraz z pojawieniem się nowych informacji dotyczących tego nocnego wypadku.