eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Nocny wypadek na Kurpiach. Rozbita osobówka i wyciek paliwa [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 243
fot. OSP Lipnikifot. OSP Lipniki
REKLAMA
zdjecie 243
Posłuchaj

Groźnie wyglądający wypadek miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 645 pomiędzy miejscowościami Łyse i Kuzie. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką, a skutki kolizji wymagały interwencji służb ratunkowych.

Siła zderzenia była na tyle duża, że osobówka została poważnie uszkodzona. Uszkodzeniu uległ również jeden ze zbiorników ciężarówki, z którego na jezdnię wyciekło paliwo. Na szczęście mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń i żadna z uczestniczących w wypadku osób nie wymagała pomocy medycznej. Cała sytuacja zakończyła się jedynie stratami materialnymi.

Na miejsce skierowano między innymi druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Łysych i Lipnikach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu skutków kolizji oraz neutralizacji wycieku paliwa, który stanowił zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia wyjaśniają policjanci z Ostrołęki. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające ustalić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia.

Artykuł będzie aktualizowany wraz z pojawieniem się nowych informacji dotyczących tego nocnego wypadku.

Więcej o: wypadek, Łyse - Kuzie, droga wojewódzka 645, policja, wyciek paliwa
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
czerwiec 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22  23 dk24  25  26 dk27 dk28
 29  30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×