Nowi terytorialsi zasilili szeregi 5. MBOT [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

W miniony weekend odbyły się powołania do terytorialnej służby wojskowej w kilku brygadach OT, także w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej szeregi zasilili nowi ochotnicy. Brygada przywróciła nabór i szkolenie żołnierzy, po tym jak działania te zostały zawieszone z powodu pandemii.



Rozbudowa potencjału osobowego niezmiennie pozostaje jednym z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania czyli do 2026 roku. Obecnie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy i liczba ta stale wzrasta. 3 lipca, kolejni nowi ochotnicy zostali powołani do służby w szeregach mazowieckich terytorialsów.



Piątkowe wcielenie przyciągnęło 49 nowych ochotników, z czego 36 rozpoczęło szkolenie podstawowe, które zakończy się przysięgą wojskową. Nowo powołani musieli zaliczyć sprawdzian ze znajomości budowy i funkcjonowania karabinka MSBS GROT, a od następnie rozpoczęli swoje pierwsze zajęcia na placu ćwiczeń taktycznych. Oprócz wiedzy i umiejętności taktycznych, topograficznych i strzeleckich do późnych godzin wieczornych, przyszłych żołnierzy czekają ćwiczenia z musztry i zajęcia ze znajomości regulaminów.



Ochotnicy, którzy postanowili spróbować swoich sił w wojsku to głównie osoby młode, 47% z nich nie skończyła jeszcze 30 roku życia. Wśród odbywających szkolenie są zarówno pracownicy fizyczni jak i biurowi, instruktorzy różnego rodzaju sportów czy strzelectwa, nauczycielka wychowania fizycznego, kurierzy, 10 z nich to uczniowi i studenci.



Szkolenie podstawowe tradycyjne zakończy się przysięgą wojskową, która odbędzie się 18 lipca na terenie koszar 5 MBOT w Ciechanowie. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna i konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego spowodowała, że uroczystość odbędzie się bez udziału zaproszonych gości.



Kolejne szkolenie dla nowych ochotników zaplanowane jest na 22 sierpnia.