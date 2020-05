Mazowieccy terytorialsi w gotowości do Test & Go

REKLAMA

Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły innowacyjny projekt pobierania wymazów metodą „drive-thru”, czyli bez wysiadania z samochodu. Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej są w gotowości do rozpoczęcia działań w tym obszarze.

Projekt Test & Go ruszył 4 maja w Krotoszynie i jest realizowany we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i lokalnym samorządem. Dzisiaj kolejny taki punkt rozpoczął badania w Ostrowie koło Opoczna. Obecnie pięć brygad OT już ma lub właśnie buduje takie kompetencje. Będą one wykorzystywane na zapotrzebowania wojewodów w całym kraju. W gotowości do podjęcia działań pozostają także żołnierze 5 MBOT.

Pobieranie wymazów staje się jednym z głównych zadań WOT w ramach prowadzonej od blisko dwóch miesięcy operacji „Odporna Wiosna”. W ramach 5 Brygady OT obecnie działa 6 mobilnych zespołów wymazowych, złożonych z mazowieckich terytorialsów oraz żołnierzy jednostek operacyjnych. Zespoły codziennie wykonują ok 100 wymazów od osób z całego Mazowsza, przebywających na kwarantannie.

Otwarcie punktów poboru wymazów metodą „drive-thru” pozwoli na bezpłatne oraz sprawne pobieranie próbek na obecność koronawirusa kierowcom i pasażerom bez wysiadania z samochodu. Centrum testowe Test & Go składa się z kontenerów i namiotów, które tworzą trzy strefy: ewidencji, pobierania materiału do badań i odpoczynku. Wymazy są pobierane od osób, które wcześniej dokonały rejestracji w wojewódzkim sanepidzie. Cała procedura trwa ok 15 minut. Pobrane wymazy są następnie przekazane do laboratorium, które przeprowadzają badania diagnostyczne.

Dzisiaj (5 maja) rozpoczął funkcjonowanie pierwszy punkt Test&GO w woj. Łódzkim. Kolejne będą uruchamiane na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz Śląsku.