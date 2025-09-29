Nowoczesna poradnia dla dzieci i młodzieży. Inwestycja w przyszłość w Myszyńcu [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W Myszyńcu trwają zaawansowane prace budowlane związane z rozbudową Zespołu Szkół Powiatowych. Nowe skrzydło budynku zostanie w całości przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która zyska nowoczesną i w pełni funkcjonalną siedzibę. Inwestycja, realizowana przez Powiat Ostrołęcki, ma na celu stworzenie optymalnych warunków do pracy specjalistów oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży z regionu.

Plac budowy przy Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu tętni życiem. Realizowana inwestycja to odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zapewnienia komfortowych warunków zarówno dla podopiecznych poradni, jak i jej pracowników. Nowa przestrzeń została zaprojektowana z myślą o najwyższych standardach, uwzględniając potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do tej pory wykonano już szereg kluczowych prac ziemnych i fundamentowych, które stanowią solidną podstawę dla nowego obiektu. Z terenu budowy usunięto humus, a także rozebrano istniejącą kostkę brukową i elementy betonowe. Wykonano wykopy, a następnie przystąpiono do szalowania i zbrojenia ław, stóp oraz płyty fundamentowej pod szyb windowy. Fundamenty zostały już wylane, a obecnie przygotowywany jest materiał do wznoszenia ścian fundamentowych.

Inwestycja o wartości ponad 4 milionów złotych jest możliwa dzięki znacznemu wsparciu ze środków zewnętrznych. Powiat Ostrołęcki pozyskał na ten cel blisko 3,4 miliona złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu to ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności i jakości usług edukacyjnych i terapeutycznych. Funkcjonalne gabinety i sale do zajęć pozwolą na poszerzenie oferty i skuteczniejsze niesienie pomocy potrzebującym, co stanowi kluczowy element budowania równego i solidarnego społeczeństwa.