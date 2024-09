O tę inwestycję mieszkańcy walczą od lat. Kolejne pismo do władz Ostrołęki

Miejska radna zwróciła się do władz miasta o wpisanie ważnej inwestycji do budżetu na przyszły rok. Mieszkańcy osiedla Leśne czekają na to od lat.

Chodzi oczywiście o jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na Leśnym.

- Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta Ostrołęki na 2025 rok z przeznaczeniem na inwestycję, która od 2020 roku występuje w planach wydatków budżetu miasta Ostrołęki pod nazwą „Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej". Proszę też o informacje na jakim etapie są prace związane z niniejszą inwestycją - napisała w interpelacji radna Ewa Krupka, dodając:

Ulica Jodłowa jest jedną z najstarszych nieutwardzonych ulic na Osiedlu Leśnym. W 2010 roku powstał Społeczny Komitet Budowy tej ulicy. W następnym roku minie 15 lat od jego utworzenia a w tym czasie powstało wiele ulic na Leśnym w tym ul. Bukowa, której społeczny komitet powstał w tym samym czasie i na takich samych zasadach jak komitet budowy ul. Jodłowej. Zadowalające jest włączenie do inwestycji również ulic Wiązowej i Sosnowej. Doprowadzenie do końca niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z ulic oraz estetycznego wyglądu osiedla Leśne. Będzie ono dopełnieniem inwestycji jakie zostały poczynione na osiedlu w ciągu ostatnich lat. Są to plac zabaw, boisko do gry w gry zespołowe oraz boisko do gry w piłkę nożną, do których dojazd umożliwiają ulice Wiązowa i Sosnowa.