Obszar zagrożony wścieklizną na terenie województwa mazowieckiego

REKLAMA

REKLAMA

Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (dzielnice Wawer i Wesoła).



Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz m.in. trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Wścieklizna została potwierdzona u lisa, w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna, w powiecie otwockim. W związku z tym wyznaczono ognisko tej choroby.

Rudy lis stoi na leśnej polanie.



Obszarem zagrożonym wścieklizną zostały objęte następujące obszary:



- w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;



- w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;



- w powiecie mińskim: miasto Sulejówek;



- w powiecie mińskim, w gminie Halinów miejscowości: Długa Kościelna – część miejscowości na zachód od ulicy Jana Kochanowskiego, Długa Szlachecka – część miejscowości na zachód od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Grabina, Halinów – część miejscowości na zachód od ulicy Okuniewskiej, Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Stary Konik;



- w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna miejscowości: Boryszew, Emów, Duchnów, Góraszka, Izabela, Majdan, Michałówek, Stefanówka, Wiązowna, Zagórze, Zakręt.



Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje zakaz:



- organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;



- organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.



Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz:



- trzymanie psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;



- pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.



Ponadto obowiązuje nakaz oznakowania obszaru zagrożonego na jego granicach przy drogach poprzez umieszczenie tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.



Mając na uwadze zachowanie psów i kotów należy ograniczyć możliwość ich kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi (stąd nakaz utrzymywania na smyczy). Zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz przeprowadzania polowań i odłowów zwierząt mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, którzy mogą mieć kontakt ze zwierzętami.



Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt (atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych), która podlega obowiązkowi zwalczania. Wirus wścieklizny jest odporny na gnicie i zamarzanie, natomiast wrażliwy jest na ogrzewanie ( temperaturze 60 st. C przeżywa 5 minut) oraz na działanie większości środków dezynfekujących. Do zakażenia wścieklizną dochodzi zazwyczaj na skutek pogryzienia przez chore zwierzę. Zakażenie jest możliwe poprzez kontakt ze śliną chorego lub zakażonego zwierzęcia. Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez nerwy obwodowe mózg. Prawie zawsze jest to choroba śmiertelna.



Apelujemy, aby dbać o zdrowie swoich pupili. W związku z tym Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na początku grudnia ub. r. propagował akcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii „Zaszczep pupila, to tylko chwila”, promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczni