Obwodnica i nowy most. Jak idą prace? Tempo jest imponujące! [WIDEO]

REKLAMA

REKLAMA

Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki postępuje zgodnie z planem. Jak informuje prezydent miasta Paweł Niewiadomski, zaawansowanie prac osiągnęło już 21 procent. Trwają kluczowe roboty mostowe oraz drogowe, a także budowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Południowa obwodnica Ostrołęki to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych dla miasta i regionu. Nowa trasa ma odciążyć centrum miasta z ruchu tranzytowego, poprawić płynność komunikacji oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Jak relacjonuje prezydent Paweł Niewiadomski, intensywnie prowadzone są prace przy konstrukcjach mostowych, które stanowią kluczowy element całej inwestycji.

— Zabetonowano fundamenty podpór oraz korpusy podpór — informuje prezydent Niewiadomski.

Wykonanie solidnych fundamentów i korpusów podpór to etap wymagający precyzji i szczególnej staranności, gdyż od ich jakości zależy trwałość i bezpieczeństwo przyszłych obiektów mostowych. Zakończenie tego etapu stanowi ważny kamień milowy w realizacji przedsięwzięcia.

Prace przy trasie drogowej

Równolegle z robotami mostowymi prowadzone są zaawansowane prace przy samej trasie obwodnicy. W ramach branży drogowej wykonano już kluczowe działania przygotowawcze. — Wykonano wzmocnienie podłoża i warstwy pomocniczej — podkreśla prezydent miasta.

Budowa obwodnicy to nie tylko sama jezdnia i mosty. W ramach inwestycji prowadzone są również roboty związane z budową kompleksowej infrastruktury technicznej, która będzie obsługiwać teren wokół nowej trasy. — Prowadzone są roboty związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej — wymienia prezydent Niewiadomski.

Po zakończeniu budowy południowa obwodnica Ostrołęki przyniesie miastu liczne korzyści. Przede wszystkim znacząco odciąży centrum od ruchu ciężarowego i tranzytowego, co przełoży się na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie hałasu w śródmieściu. Nowa trasa poprawi również dostępność komunikacyjną miasta, skracając czas przejazdu i ułatwiając dojazd do kluczowych węzłów komunikacyjnych. Dla mieszkańców oznacza to większe bezpieczeństwo na drogach oraz większy komfort codziennych podróży.

Przy obecnym tempie prac, które osiągnęły 21 procent zaawansowania, budowa obwodnicy przebiega zgodnie z harmonogramem. Równoczesne prowadzenie różnych zakresów robót – od konstrukcji mostowych, przez prace drogowe, po budowę infrastruktury – na ten moment świadczy o sprawnej koordynacji działań wykonawcy.