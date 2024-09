Oddział Chorób Wewnętrznych w ostrołęckim szpitalu zawieszony do odwołania!

REKLAMA

Od 1 października 2024 r.Oddział Chorób Wewnętrznych w ostrołęckim szpitalu nie przyjmie nowych pacjentów! Pacjenci mają być kierowani do placówek w innych miastach. - Taka sytuacja będzie obowiązywała do odwołania - poinformowano lekarzy.

Oddział Chorób Wewnętrznych zawieszony!

Portal eOstroleka.pl dotarł do treści pisma, jakie do kierowników komórek organizacyjnych skierował p.o. dyrektora ostrołęckiego szpitala Paweł Natkowski.

Napisano w nim, że w związku z zawieszeniem działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych w szpitalu w Ostrołęce, od 1 października 2024 r. pacjenci nie będą przyjmowani na ten oddział. Taka sytuacja ma obowiązywać do odwołania.

Lekarz zostali zobowiązani, by nie kierować pacjentów na ten odział, a by informować ich, by kierowali się do Makowa Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej, Ciechanowa, Przasnysza, Łomży czy Pułtuska.

Informację o zawieszeniu oddziału potwierdził nam dyrektor szpitala Paweł Natkowski. Pacjenci, którzy są obecnie na oddziale, zostaną na nim do wyleczenia, ale od 1 października nie będą przyjmowani nowi pacjenci. Powodem, jak twierdzi dyrektor, jest brak lekarzy. Na oddziale zostało bowiem dwóch lekarzy, a do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziału powinno być ich co najmniej ośmiu. Kolejne decyzje w tej sprawie mają być podejmowane w listopadzie.