Zagospodarowanie nabrzeża Narwi. Miasto złożyło wniosek, w grze nawet 10 mln zł

@~tępiciel lemingów Za pisu to tylko wały i to nie przeciwpowodziowe

@~Hmmm Jasne, za prezydenta z PiS w 12 lat "wały” nowa pływalnia, stacja segregacji, kilkanaście nowych boisk szkolnych, sztuczne boisko przy stadionie, park na Bursztynowym, termomodernizacja kilkunastu szkół i przedszkoli, budowa i przebudowa gromady ulic (np. ciąg od Sienkiewicza - Korczaka-Ulmów - Dobrzanskiego do Hallera, Wiejska na Stacji, Sikorskiego Kleeberga Pileckiego Madalińskiego na Centrum i ok 100 innych ulic i uliczek, chodników i ścieżek itd), głównie za pieniądze z zewnątrz, przebudowany stary most z pozyskaną przez Kotowskiego kasą z rządu i Energi (ok. 37 mln), zaprojektowanie i przygotowanie kasy na Multicentrum i trasę na Stację (ulice Ostrowska Słowackiego). I tak można wymieniać i wymieniać. A Kulik co? Jakie inwestycje zaprojektował, sfinansował i wykonał samodzielnie przez całe 5, 5 roku?

~Fiołek , 16:04 26-09-2024 , 0%