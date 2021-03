Oddział covidowy w Ostrołęce przepełniony

REKLAMA

Placówka boryka się też z poważnymi brakami w kadrze medycznej. Obecnie brakuje tu 50 lekarzy i 149 pielęgniarek. To obsada potrzebna do uruchomienia kolejnych modułów szpitala tymczasowego. Lecznica w pierwszym dniu po uruchomieniu zapełniona była niemal w 20%, kilka dni później obłożenie wzrosło do niemal 70%.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce jest jedną z placówek należących do samorządu województwa. Baza łóżkowa dla pacjentów covidowych to obecnie 42 miejsca. Zajęte są wszystkie, dyrekcja musiała też wygospodarować 9 kolejnych miejsc dla hospitalizowanych z ciężkim przebiegiem choroby covid-19.

~PO TO DNO , 19:24 25-03-2021 , 17% @~tępiciel lemingów TE DEBILE Z PO

POWINNI PRZEPROSIĆ KAŻDEGO POLAKA ZA SWOJE RZYGANIE NA SZPITALE TYMCZASOWE

POWINNI PRZEPROSIĆ PIS ZA SWOJE PSIE SZCZEKANIE

POWINNI POMODLIĆ SIĘ DO BOGA O LITOŚĆ

I ODEJŚĆ Z POLITYKI



BO GDYBY TO ONI RZĄDZILI PAŁCZ POLAKÓW PO STRACIE BLISKICH BYŁ BY WIELKI

JAK WELKA JEST HYPOKRYZJA PO. odpowiedz • oceń :

~Leming , 19:42 25-03-2021 , 85% @~PO TO DNO Od 6 lat rządzi PiS przypominam i to PiS jest odpowiedzialny żartem dramat.

Morawiecki w zeszłym roku zamiast pracować nad bezpieczeństwem Polaków w czasie pandemii robił kampanię wyborczą dla d***** Dudy odpowiedz • oceń :

~Gość , 19:58 25-03-2021 , 87% @~tępiciel lemingów To juz stanowczo za mało. W szpitalach praktycznie trwa wojna. Do tego doprowadził twój nierząd patałachów odpowiedz • oceń :

~***** *** , 07:10 26-03-2021 , 92% @~PO TO DNO Szpitale tymczasowe stały kilka miesięcy puste, przez co zamykano specjalistyczna oddziały i Polacy umierali masowo, gdyż nie mogli dostać się do specjalisty, ilość zgonów Polaków w 2020 roku najwyższa od czasów II wojny światowej. Płacz po stracie bliskich zmarłych przez zlikwidowanie i zamknięcie oddziałów przez PIS jest tak wielki, że rządzących trzeba będzie rozliczyć w przyszłości za doprowadzenie do tak wielkiej tragedii. odpowiedz • oceń :

~nie bredz , 08:14 26-03-2021 , 91% @~PO TO DNO pamietam jak lichocka pokazała palec , pamiętam jak kazali lekarzon i pielęgniarkom posłowie z PIS kazali wyjeżdzac. wiec nie bredz za kasę odpowiedz • oceń :

~PIS i ich rządy , 08:40 26-03-2021 , 91% @~PO TO DNO Pod względem liczby zmarłych w Polsce osób 2020 rok był najczarniejszym rokiem od czasu zakończenia drugiej wojny światowej. W ciągu minionych 12 miesięcy wystawiono o ponad 70 tys. aktów zgonów więcej niż w 2019 roku.



W ciągu niecałych 53 tygodni, które liczył 2020 rok, w Polsce zmarło ponad 480 tys. osób, w tym ponad 28,5 tys. z powodu lub przy udziale COVID-19

W 2019 roku zgonów było 401 tys., a więc o ok. 79 tys. mniej. To tak, jakby z mapy Polski zniknęło średniej wielkości miasto

Najtragiczniejszym tygodniem 2020 roku okazał się 45. tydzień, czyli dni od 2 do 8 listopada. Zmarło wtedy 16 249 osób

Jeśli zaś porównać liczbę zmarłych w poszczególnych latach Polaków począwszy od 1946 roku, okazuje się, że w 2020 r. było najwięcej zgonów od czasów II wojny światowej odpowiedz • oceń :

~fakty , 10:30 26-03-2021 , 97% @~PO TO DNO rzadzi pis od 6 lat, a ty bredzisz. liczą się fakty a nie bredzenie twoje odpowiedz • oceń :

~gość*** , 19:15 26-03-2021 , 34% @~Gość A o tym pewnie w TVN nie powiedzieli bo co robi "Arłukowicz powiedział w nagraniu między innymi: To, co wyprawiają te chłopaki przekracza wszelkie granice rozsądku. Przychodzi do mnie Sowa (Marek, marszałek województwa małopolskiego) i mówi, że miliard dla szpitala. Mówię, że chłopie, kurałła, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard." odpowiedz • oceń :

~. , 19:14 25-03-2021 , 86% No to teraz różne obajtki dopiero się uwłaszczą.... PiS zamorduje lockdownami i chaosem rodzimy drobne biznesy. Zagraniczne fabryki sobie poradzą, ale tych partyjni z PiS i tak by nie ogarnęli. Ogarną za to szwagry i żony prowadzenie pensjonatów, hoteli, restauracji, fitnessów, bo to nie jest fizyka kwantowa..... Grunt to przejąć je tanio..!!!...... Więc zamorduje się biznes, właściciele z komornikiem na karku w końcu wyprzedadzą się za bezcen, za 10% wartości...... I tu wejdą PiSowskie szwagry, żony i znajomi instruktorzy narciarscy... kolega z PiS w państwowym banku udzieli kredytu na piękne oczy, ewentualnie inny PiSowiec ze SKOKów...... Biznes przejdzie w PiSowskie ręce za ułamek wartości....... Potem inny PiSowiec skieruje do swoich stumień pieniędzy z UE "na odbudowę", i kredyty spłacą się gratis, i jeszcze kasa zostanie na rozwój swoich prywatnych biznesów...... i tak się robi interesy w polityce..... szczególnie jak ma się swoich w prokuraturze. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:35 25-03-2021 , 12% @~. Dziękuję Panie Obajtek za szpital tymczasowy. odpowiedz • oceń :

~Leming , 19:48 25-03-2021 , 83% @~tępiciel lemingów Obajtek nic nie dał. Orlen to spółka skarbu państwa, a nie prywatna firma. Kaczor kazał, Obajtek się pojawił dla PR.

W normalnie zarządzanym państwie o dodatkowe miejsca w szpitalach postarano by się bez rozgłosu i zrobiono by to znacznie wydajniej. Przede wszystkim rząd by całe wakacje harował nad przygotowaniem kraju do jesieni, a nie zajmował się robieniem kampanii dla Dudy a potem walką o stołki.



Morawiecki powinien zostać postawiony przed Trybunałem stanu za zaniedbania.

odpowiedz • oceń :

~obserwator , 20:26 25-03-2021 , 19% @~Leming Twój rząd PO to był dopiero anormalny nawet wtedy jak nie było pandemii a co by było gdyby dzisiaj rządzili ale co ty wiesz piszesz takie bzdury trzeba było wybory wygrać ale widać ludzie mieli już dosyć a dzisiaj widać siłę opozycji jakie głupoty odczyniają, to również ty powinieneś się wziąć do roboty w lato a nie dyrdymały żu Ppisać, szpitale są nie tylko rządowe czy PISU ale i samorządów gdzie np. na Mazowszu sprawuje władzę PSL z Marszałkiem o stażu Putina tj. 20 letnim odpowiedz • oceń :

~Rysiek , 20:35 25-03-2021 , 80% @~tępiciel lemingów I za ceny paliw ktoś musi zapłacić odpowiedz • oceń :

~Leming , 20:35 25-03-2021 , 82% @~obserwator Ja się w pracy nie obijam. Morawiecki zaniedbał obowiązki. Duda robił sobie fotki z wielbicielami bez maseczek na wiecach, Duda podlizywał się antyszczepionkowcom. Ja ludziom wolnych chwilach tłumaczę dlaczego się szczepić .



Rząd Tuska przeprowadził kraj przez poważny kryzys i zostawił pelną kasę. PiSiwcy przez 5 lat wszystko wydali na łapówki wyborcze i teraz ludzie padają jak muchy.



Za finansowanie ochrony zdrowia i jej organizacje odpowiedzialny jest rząd. Samorząd jest ograniczony budżetem jaki ma od rzadu w zarządzaniu szpitalami. Zrozumiałeś wielbicieli dobrej zmiany

odpowiedz • oceń :

~obserwator , 22:01 25-03-2021 , 17% @~Leming Z tą pełną kasą za Tuska to chyba z kabaretu wziąłeś, bo Rostowski mówił że piniędzy nima i nie będzie ale juz zapomniałeś

ba krótka twoja pamięć szkoda odpowiedz • oceń :

~Leming , 22:08 25-03-2021 , 81% @~obserwator Na rozdawnictwo pieniędzy jak się okazuje nie było. Powinno się te pieniądze wydać na ochronę zdrowia, na naukę i wspomóc najbiedniejszych, a nie fundować kosztowny program 500+ odpowiedz • oceń :

~Leming , 23:06 25-03-2021 , 82% @~obserwator Jak widać potrzeb było sporo, jak chociażby ochrona zdrowia. Budżet na 2016 przygotował PiS i wydał jak chciał odpowiedz • oceń :

~Marek , 07:53 26-03-2021 , 97% @~Leming Niestety nie wiecie tylko, że szpitale tymczasowe były co prawda budowane np przez Orlen i to za takie stawki, że szok 8 - 10 razy drożej niż normalnie. Za to wszystko jednak zapłaci Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli My wszyscy z naszych poadatków. Orlen wystawia fakturę za roboty dla Ministerstwa ot i cała prawda o szpitalach tymczasowych. odpowiedz • oceń :

~Morfeusz , 08:43 26-03-2021 , 92% @~Leming Uważam że nie masz co ich przekonywać. To są ludzie którzy mają tak wyprane mózgi przez TVP że cokolwiek PiS nie spieprzy to i tak będzie wina Tuska i PO. Ale to na ich zmianie umierają ludzie i brakuje lekarzy bo ważniejsza była kampania. odpowiedz • oceń :

~podziękuj , 10:27 26-03-2021 , 94% @~tępiciel lemingów podziekuj też temu rządowi PIS za największą umieralność w RP w stosunku do ilosci ludzi w całej UE. odpowiedz • oceń :

~ula , 20:41 25-03-2021 , 23% hie wiedzialam, ze lemingi moga tak beszczel,nie szczekac odpowiedz • oceń :

~Leming , 20:43 25-03-2021 , 80% @~ula Lemingi to bardzo mądre stworzenia w przeciwieństwie do wielbicieli dobrej zmiany. Pan Kurski chyba wiedział, co mówi, gdy stwierdził, że ciemny lud to kupi odpowiedz • oceń :

~Xxx , 21:09 25-03-2021 , 21% Mądralo tak Ci ten PiS przeszkadza to spakuj walizkię i wyjedź za granicę wtedy docenisz swój kraj bo psioczyć i doradzać to najprostsza droga do nikąd. odpowiedz • oceń :

~Leming , 21:18 25-03-2021 , 84% @~Xxx Już pani posłanka Hrynkiewicz poradziła „niech jadą” no co poniektórzy wyjechali.

Trochę czasu spędziłem w różnych miejscach i za granicą też sobie poradzę. Lepiej nie radź innym jak pani posłanka, bi sami w tym kraju zostaniecie i nie będzie komu tego burdelu dla was ogarnąć. Obajtek to tylko nic niepotrafiący słup odpowiedz • oceń :

~Obserwator , 21:50 25-03-2021 , 20% @~Leming Leming to taki drugi Jan Kowalski z Ostrołęki co podpisuje się na mojej ostrołece, pisać szczególnie o sobie jak inni nie wiedzą kto to, to to może ładnie pisać i chwalić się a jak jest w rzeczywistości to inna sprawa. odpowiedz • oceń :

~Leming , 22:02 25-03-2021 , 82% @~Obserwator Obserwatorze również jesteś anonimowy. Tak jak anonimowy jest Tl. Oczywiście zdaje sobie sprawę, ze jedli pan Ziobro uzna, ze mogę wypowiedzi obrażają rząd lub prezydenta wówczas bez problemu mnie odnajdzie.

Mam prawo wyrażać swoją opinie i nie jest przychylna rządzącym. Jestem też wściekły, bo życie ludzi mi bliskich jest zagrożone. Ja od dawna widzę nieudolność tego rządu. Wielbiciele PiS nadal nie widzą co się dzieje. odpowiedz • oceń :

~obserwator , 22:10 25-03-2021 , 13% @~Leming Opinię swoją masz prawo wyrażać, ale nie wolno obrażać prezydenta ale ty nie strasz że Ziobro cię będzie ścigał bo za obrażanie Komorowskiego to karali ale teraz to to jeszcze w sądach nie rządzi Ziobro tylko nie wymieniona Kasta sędziów z Platformy co to byli na marszach razem z KODem, ale jesteś jak ta twoja stacja TVN im się rząd nie podobał od pierwszego dnia po wygranych przez PIS wyborach. odpowiedz • oceń :

~miki , 22:38 25-03-2021 , 65% @~Leming Według mnie życie ludzi jest obecnie zagrożone przez idi.otów, którzy nie przestrzegali ograniczeń.

Do rządu mam pretensję, iż za późno zaczęli egzekwować własne obostrzenia, że bali się reakcji swoich przeciwników i innych krety..ów i za to, że im pobłażali. odpowiedz • oceń :

~Leming , 22:40 25-03-2021 , 83% @~obserwator Bardzo dobrze wiem, że już pewien pisarz za nazwanie prezydenta debilem jest ciągany przez prokuraturę. Taka reakcja tylko ośmiesza Dudę jeszcze bardziej. Ciągajcie ludzi po sądach a szybciej skończycie na śmietnisku historii.



W przypadku prezydenta Komorowskiego chodziło o groźby karalne. Wy jednak nie widzicie różnicy pomiędzy nazwaniem debilnej postawy prezydenta po imieniu od nawoływania do przemocy.

O Dudzie nam jak najgorsze zdanie. Łamanie Konstytucji, podlizywanie się Trumpowi, szczucie na osoby LGBT. Gdzie jest on u diabła teraz, kiedy wystraszeni obywatele potrzebują głowy państwa. Z nart już chyba wrócił?



Ostatnio to tylko do TVPiS zaglądałem, bo nie można krytykować bez obejrzenia. Takiego chłamu to chyba nawet za komuny nie było. Trzeba mieć bardzo wyprany mózg, aby tę propagandę strawić



odpowiedz • oceń :

~Leming , 22:51 25-03-2021 , 80% @~miki Rząd miał obowiązek wytłumaczyć dlaczego dane obostrzenia wprowadza.

Wiele tych obostrzeń zostało wprowadzone z naruszeniem prawa (mogły być wprowadzone w ramach stanu wyjątkowego)

Sami rządzący olewali te obostrzenia (Kinga Duda będąc doradco ojca wyprawiła urodziny zapraszając więcej niż mogła osób, urodziny Radia Maryja, Emilewicz, Czarnek, Szumowski).

Przeciwna tym obostrzeniom byka Konfederacja a czasem i biskupi, a PiS najeżdża na PO, PSL, Wiosnę, Hołownię, SLD. Gdzie tu logika

Brak rozwiniętego testowania nie pozwolił na monitorowanie sytuacji epidemiologicznej.

Opozycja słusznie krytykowała samoloty po Polaków do UK na Boże Narodzenie. To brytyjski wariant sieje teraz spustoszenie

W tych obistrzeniavh nie było żadnego ładu i składu, poza tym, aby nie urazić kościoła i aby prezydent mógł pojechać na narty odpowiedz • oceń :

~obserwator , 22:59 25-03-2021 , 12% @~Leming Chłam to jest w TVN "szczególnie cała prawda całą dobę w TVN 24, a co to za pisarz co czytałeś jego jakąś książkę czy to taki pisarz jak napisał tekst obraźliwy również o o nim można tak napisać tylko łagodnie że miernota i chciał zaistnieć, ja o Komorowskim to mogę tyle powiedzieć że był leniwym prezydentem, a jego popisy czy to u Obamy czy w Japonii przeszły do legendy natomiast osoby LGBT to same ostatnio robią burdy a ich język używany w hasłach na manifestacjach to jeszcze nigdy w Polsce do tej pory nie istniał, , do tego strajk kobiet to dopiero popis, jak się wciąga dzieci które niosą takie tabliczki to rzeczywiście uczą się mądrze. odpowiedz • oceń :

~Leming , 23:23 25-03-2021 , 83% @~obserwator Pisarz to Jakub Żulczyk i jak najbardziej było to określenie adekwatne do debilnego zachowania Dudy.

Prezydent Komorowski był szanowanym na świecie prezydentem, Duda jest pośmiewiskiem.

Osoby LGBT przez lata kulturalnie upominały się o prawa. Każdy może stracić cierpliwość, szczególnie gdy staje się obiektem systematycznego szczucia władz. Duda i polscy biskupi mają krew na rękach.

Kobiety wyszły na ulice również we własnej obronie. Obrońcy życia zamordowali ciężarną Agatę z Piły odmawiając jej badania, ponieważ ich zagroziłoby ono nienarodzonemu dziecku. Ile kolejnych Agat musi umrzeć

Jesteś kolejnym męższczyzny, zapewne zakompleksionym, który nienawidzi kobiet, nienawidzi ludzi wykształconych . Dlatego twoim guru są Duda, Obajtek, Kaczyński odpowiedz • oceń :

~Obserwator , 23:43 25-03-2021 , 13% @~Leming Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale co to za usprawiedliwianie, to złodzieja też można podciągnąć pod aniołka co ty wiesz o zakompleksienie jak takie wynurzenia podajesz twoim guru są Budka ,Trzaskowski co to założył już nowy ruch no może jeszcze z całej platformy lub Biedron

odpowiedz • oceń :

~Obserwator , 00:02 26-03-2021 , 15% @~Leming Czytając twoje wyjaśnienia to muszę przyznać że jesteś niezłym bajkopisarzem może lepszym od tego pismaka, może dzieci by uwierzyly chociaż starsze niekoniecznie odpowiedz • oceń :

~Leming , 00:20 26-03-2021 , 88% @~Obserwator Obserwuje bacznie wyznawców PiS i Konfederacji.

Ziobro, Duda , Obajtek, Kaczyński oni wszyscy mają jakiś problem ze sobą.

Historia Agaty z Piły byka głośna, ona umierała w bólach. Lekarz odmówił jej badań motywując to klauzulą sumienia. Gdy zaczęto leczyć skończyło się sepsą. Jeśli masz trochę pojęcia o medycynie to wiesz, że sepsa jest bardzo niebezpieczna i bardzo często śmiertelna. Po obecnych zmianach lekarze będą czekać do bezpośredniego zagrożenia życia ciężarnej. Takich zamienionych pod dywan przypadków będzie sporo. Dla was to nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest życie płodu.



Biedroń jest odważnym człowiekiem, wyszedł z szafy a mie udaje kogoś innego. odpowiedz • oceń :

~Gość , 02:46 26-03-2021 , 90% @~miki Tam gdzie rządzący potrafili wzbudzić zaufanie, tam ludzie przestrzegają zaleceń. Tyle w temacie. Skoro u Rydzyka maski nie były konieczne to dlaczego mieć pretensje do Kowalskiego? Skoro dzieciarnia Emiliewicz mogła jechać na narty to dlaczego nie Kowalskiego ? Skoro Dudówna mogła wyprawić huczne urodziny to dlaczego nie Kowalczykówna? odpowiedz • oceń :

~patriota , 08:17 26-03-2021 , 93% @~Xxx piszesz tak samo jak PISobolszewicy z rządu kazali pielęgniarkom i lekarzon wyjezdzac jak im się nie podoba. odpowiedz • oceń :

~Pielegniarka , 21:44 25-03-2021 , 90% Pamiętam zwalnianie pielęgniarek za którymi nikt się nie upimnial z dzisiaj nie ma komu pracować jak się szanuje tak się ma szkoda tylko pacjentów odpowiedz • oceń :

~Prawda w oczy kole , 22:31 25-03-2021 , 13% @~Pielegniarka Jeśli zadają niewiadomo jakich pieniędzy to i nie ma komu pracować. Dlaczego dyrektor nie ujawnia stawek pieniężnych które są proponowane w szpitalu tymczasowym? Niech pielęgniarki i lekarze się pochwala jakie wynagrodzenie odrzucają. Personel medyczny wykorzystuje obecną sytuację do czerpania z państwa ile się da. odpowiedz • oceń :

~Leming , 23:04 25-03-2021 , 88% @~Prawda w oczy kole Człowieku w szpitalach nawet salowych brakuje. Zgłoś się i się też załapiesz na te COVIDowe frukta.

Na sterio, to ręce opadają jak się czyta takie bzdury . Jak w tym kraju ma być dobrze



~czekaja , 10:29 26-03-2021 , 86% @~Prawda w oczy kole czekuja na ciebie w tym szpitalu do pracy. szcczekasz jak szmalcownik odpowiedz • oceń :

~kolo , 22:25 25-03-2021 , 7% Pokażcie chociaż jedno zdjęcie z tego szpitala jak ludzie tam leżą !!! odpowiedz • oceń :

~kkkk , 22:41 25-03-2021 , 78% @~kolo a co chcesz się tam położyć i potrzebne ci zdjęcie może z chorymi może jakieś fotki osobiste? odpowiedz • oceń :

~zglos się tam , 10:33 26-03-2021 , 79% @~kolo zglos się sam tam do pracy, naocznie zobaczysz odpowiedz • oceń :

~ty , 19:06 26-03-2021 , 100% @~kolo Trzeba było się zgłosić na wolontariusza . Poświęcić parę godzin i zobaczyć na własne oczy. Ale po co lepiej twardziela zgrywać w necie jak większość w tych wpisach. Jeden dzień mógłby zmienić Twoje życie. Może warto trochę popracować dla odmiany, nawet za darmo, żeby potem opowiedzieć nam - ciemnocie. odpowiedz • oceń :

~Testy , 00:09 26-03-2021 , 0% Przestac robić testy . Ruska ruletka , będzie bardzo mało chorych. Teraz katar to covid . odpowiedz • oceń :

~Leming , 00:31 26-03-2021 , 91% @~Testy W szpitalu są ci co zaczęli się dusić, reszta nawet z objawami, ale nie zagrażającymi życiu siedzi w domu.

Lepiej robić testy i w razie czego poddać się kwarantannie, niż pozarażać innych dookoła. odpowiedz • oceń :

~ty , 19:12 26-03-2021 , 100% @~Testy Idź i zrób. Jak ci wyjdzie to krzycz, że oszukują jak, nie odszczekaj . odpowiedz • oceń :

~. , 06:30 26-03-2021 , 25% Po co było budować szpitale tymczasowe jak przecież są w Niemczech. odpowiedz • oceń :

~Marek , 07:55 26-03-2021 , 91% @~. Niestety nie wiecie tylko, że szpitale tymczasowe były co prawda budowane np przez Orlen i to za takie stawki, że szok 8 - 10 razy drożej niż normalnie. Za to wszystko jednak zapłaci Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli My wszyscy z naszych poadatków. Orlen wystawia fakturę za roboty dla Ministerstwa ot i cała prawda o szpitalach tymczasowych.

odpowiedz • oceń : odpowiedz • oceń :

