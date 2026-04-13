OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kadzidło

Kadzidło, 13 kwietnia 2026 r.

WÓJT GMINY KADZIDŁO

Znak sprawy: PP.6721.3.2025

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych dotyczących projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego dla terenów dz. nr 1062/12 położonych przy ulicy Słonecznej w obrębie Kadzidło

Na podstawie art. 37ec ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIX/135/2025 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla terenów dz. nr 1062/12 położonych przy ulicy Słonecznej w obrębie Kadzidło

z a w i a d a m i a m

o konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu inwestycyjnego dla terenów dz. nr 1062/12 położonej przy ulicy Słonecznej w obrębie Kadzidło w dniach od 14 kwietnia 2026 r. do 8 maja 2026 r.

Projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego jest dostępny w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4 w godz. od 8:00 do 14:00 pokój nr P-6 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: www. kadzidlo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w zakładce „planowanie przestrzenne” – Zintegrowany Plan Inwestycyjny.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewiduje się składanie uwag do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego. Uwagi należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r., poz. 2509), zamieszczonym na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: bip.kadzidlo.samorzady.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kadzidło, pok. P-6.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2026 (ostatni dzień konsultacji) do Wójta Gminy Kadzidło w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres: 07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@kadzidlo.pl, lub za pomocą platformy ePUAP: /1415052/SkrytkaESP, lub na adres e-Doręczenia: AE:PL-54305-32935-BWSGV-33. Uwagi złożone po upływie terminu wyznaczającego konsultacje społeczne pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kadzidło

Anna Agnieszka Śniadach

