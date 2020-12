Ostrołęka goni Kadzidło świątecznym nastrojem. Zainstalowano kolejne ozdoby [ZDJĘCIA]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Ostrołęka ma zapłon. W innych miastach już 6 grudnia były ozdoby. I na 60 000 tysieczne miasto to uboga dekoracja. W dużych miastach świeca całe ulice. Poza tym irytujący jest fakt zastawiania się pandemia. Moim zdaniem temu naszemu pandemia sprzyja, bo nie musi np. organizować Sylwestra itd. Ozdób powinno być więcej jako rekompensata siedzenia w domu. Tymczasem mamy dwa niedźwiedzie (domyślam się, że chodziło o herb miasta), które staną się symbolami prezydenta i wice oraz bombka 3d kojarząca się z panią wice. PS zakładam, że tempo demontażu będzie o niebo szybsze niż montażu. W końcu wciska się kit jakim to biednym, zadluzonym miastem jest Ostrołęka. A ja nie słucham madral z papierem Wsapu.

~Wyborca , 21:48 14-12-2020 , -