eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ostrołęka otrzyma pieniądze na ochronę ludności. To część większej inwestycji w bezpieczeństwo Mazowsza

Mariusz Frankowski, fot. MUWMariusz Frankowski, fot. MUW
Miasto Ostrołęka znalazło się wśród pierwszych beneficjentów nowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025. Samorząd otrzyma 50 tysięcy złotych na realizację zadań związanych z budową kompleksowego systemu bezpieczeństwa mieszkańców.

Łącznie do samorządów w województwie mazowieckim trafi prawie 58,6 miliona złotych w ramach pierwszej transzy programu. Jest to część znacznie większej puli środków – samorządy złożyły łącznie 412 wniosków na kwotę prawie 407 milionów złotych, co pokazuje ogromne zapotrzebowanie na inwestycje w bezpieczeństwo.

Priorytet rządu

Jak podkreślił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, decyzja o budowie pierwszego w Polsce kompleksowego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej była jedną z pierwszych, jaką podjął rząd premiera Donalda Tuska po objęciu władzy.

"Przygotowanie Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest strategiczną decyzją, która ma na celu zwiększanie odporności na sytuacje kryzysowe" – tłumaczył wojewoda podczas ceremonii podpisania umów.

Wdrożenie programu stanowi ogromne wyzwanie organizacyjne. Jak zauważył Frankowski, skala województwa mazowieckiego jest porównywalna pod względem liczby ludności do całej Norwegii, co pokazuje skalę przedsięwzięcia zarówno dla samorządów, jak i administracji rządowej.

Na co przeznaczone będą środki?

Otrzymane przez Ostrołękę środki będą przeznaczone na obszar obiektów zbiorowej ochrony. Dotacja ma zostać wykorzystana między innymi na wykonanie dokumentacji dotyczącej miejsc schronienia i budowli ochronnych – kluczowych elementów systemu ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych.

Pierwsza transza środków to dopiero początek szerszego procesu budowy nowoczesnego systemu ochrony ludności. Samorządy, które otrzymały wsparcie, będą teraz realizować swoje projekty, przygotowując mieszkańców na potencjalne zagrożenia i zwiększając odporność lokalnych społeczności.

Więcej o: Ostrołęka, Program Ochrony Ludności, bezpieczeństwo mieszkańców, województwo mazowieckie, obiekty zbiorowej ochrony

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Ostr., 19:47 25-09-2025,   84%
Śmieszne albo poniźające.50 tysięcy.?  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Król Księżyc, 08:19 26-09-2025,   60%
A dlaczego on ma taką dziwną fryzurę? Uchodźca może pomylić go z kobietą, zajść go od tyłu i może być nieprzyjemnie...No chyba że o to mu chodzi
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Mieszkaniec, 11:02 26-09-2025,   100%
50 tysięcy zł, czyli 1 zł na mieszkańca Ostrołęki. Tyle kasy że  nie damy rady wydać...  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Czarek, 11:25 26-09-2025,   67%
Ile? 50k?
No to gruba kasa.. Taka Łomża skromne 5,7 mln zł.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Kpina, 20:43 26-09-2025,   100%
Te 50 tyś to brzmi jak żart. To już mogliby sobie darować te pieniądze i kupić za całość jakiś sprzęt dla żołnierzy, albo na amunicję niech trochę strzelają.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
