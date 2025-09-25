Ostrołęka otrzyma pieniądze na ochronę ludności. To część większej inwestycji w bezpieczeństwo Mazowsza

REKLAMA

Miasto Ostrołęka znalazło się wśród pierwszych beneficjentów nowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025. Samorząd otrzyma 50 tysięcy złotych na realizację zadań związanych z budową kompleksowego systemu bezpieczeństwa mieszkańców.

Łącznie do samorządów w województwie mazowieckim trafi prawie 58,6 miliona złotych w ramach pierwszej transzy programu. Jest to część znacznie większej puli środków – samorządy złożyły łącznie 412 wniosków na kwotę prawie 407 milionów złotych, co pokazuje ogromne zapotrzebowanie na inwestycje w bezpieczeństwo.

Priorytet rządu

Jak podkreślił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, decyzja o budowie pierwszego w Polsce kompleksowego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej była jedną z pierwszych, jaką podjął rząd premiera Donalda Tuska po objęciu władzy.

"Przygotowanie Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest strategiczną decyzją, która ma na celu zwiększanie odporności na sytuacje kryzysowe" – tłumaczył wojewoda podczas ceremonii podpisania umów.

Wdrożenie programu stanowi ogromne wyzwanie organizacyjne. Jak zauważył Frankowski, skala województwa mazowieckiego jest porównywalna pod względem liczby ludności do całej Norwegii, co pokazuje skalę przedsięwzięcia zarówno dla samorządów, jak i administracji rządowej.

Na co przeznaczone będą środki?

Otrzymane przez Ostrołękę środki będą przeznaczone na obszar obiektów zbiorowej ochrony. Dotacja ma zostać wykorzystana między innymi na wykonanie dokumentacji dotyczącej miejsc schronienia i budowli ochronnych – kluczowych elementów systemu ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych.

Pierwsza transza środków to dopiero początek szerszego procesu budowy nowoczesnego systemu ochrony ludności. Samorządy, które otrzymały wsparcie, będą teraz realizować swoje projekty, przygotowując mieszkańców na potencjalne zagrożenia i zwiększając odporność lokalnych społeczności.