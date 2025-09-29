Ostrołęka się zmienia. Prezydent podał stan zaawansowania kluczowych inwestycji [WIDEO]

REKLAMA

Prezydent Ostrołęki przedstawił aktualny stan zaawansowania kluczowych inwestycji realizowanych w mieście. Trwają prace przy południowej obwodnicy, nowych ulicach, żłobku miejskim oraz modernizacji parku. Część projektów jest już na finiszu, inne dopiero nabierają tempa.

Mieszkańcy Ostrołęki od miesięcy z niecierpliwością śledzą postępy w realizacji najważniejszych inwestycji miejskich. Prezydent miasta, jak co miesiąc, zdecydował się na oficjalne podsumowanie stanu prac, które mają zmienić oblicze Ostrołęki i poprawić jakość życia jej mieszkańców.

Najbardziej wyczekiwaną przez kierowców inwestycją jest budowa południowej obwodnicy wraz z przeprawą przez rzekę Narew. Zaawansowanie robót wynosi obecnie 13 procent, to projekt systematycznie posuwa się do przodu. Obwodnica ma odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego i poprawić płynność komunikacji w regionie.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja przy ulicy Zofii Niedziałkowskiej, gdzie prace są już na finiszu. Stan zaawansowania wynosi 95 procent, a obecnie trwają jedynie prace wykończeniowe. Solidny postęp odnotowano również przy ulicy Goworowskiej, gdzie stan zaawansowania robót wynosi 70 procent. Inwestycja zmierza ku końcowi.

Ważną dla młodych rodzin inwestycją jest budowa żłobka miejskiego nr 2. Prace rozbiórkowe zostały już zakończone, co oznacza, że rozpoczął się właściwy etap budowy nowego obiektu. Nowy żłobek ma zwiększyć liczbę miejsc opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Ostrołęki.

Przy ulicy Wiejskiej zaawansowanie robót budowlanych wynosi już 95 procent, co oznacza, że prace są praktycznie zakończone. Równie imponujący postęp odnotowano w parku miejskim, gdzie wykonano już 80 procent prac. Mieszkańcy mogą wkrótce spodziewać się oddania do użytku zmodernizowanej przestrzeni rekreacyjnej.