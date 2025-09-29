Czy Ostrołęka jest miastem aptek?

REKLAMA

W najmniejszych kolejkach po leki w mazowieckich miastach na prawach powiatu stoją mieszkańcy Ostrołęki: na jedną aptekę przypadało 1987 mieszkańców tego miasta. Na drugim krańcu wśród mazowieckich miast na prawach powiatu znalazła się Warszawa, gdzie przeciętnie jedna apteka zaopatrywała w leki 3192 osoby.

Apteka ogólnodostępna jest przeznaczona do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne, produkty posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia. Są to równocześnie miejsca udzielania informacji o produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych.

W 2024 r. w Warszawie było 584 apteki, w Radomiu – 68, w Płocku – 35, Siedlcach – 29 i Ostrołęce – 24. W porównaniu z 2023 r., tylko w Warszawie i Ostrołęce zmniejszyła się liczba aptek, w pozostałych miasta liczba aptek nie zmieniła się.

W przeliczeniu liczby osób przypadających na 1 aptekę, to w Warszawie wystąpiło najwięcej (3192 osoby), następnie w Płocku (3143), w Radomiu (2850), Siedlcach (2579) i najmniej w Ostrołęce (1987).

W 2024 r. w aptekach w Warszawie pracowało 3294 osoby, z tego 1942 magistrów farmacji i 1352 techników farmaceutycznych, w Radomiu 374 osoby, z tego 168 magistrów farmacji i 206 techników farmaceutycznych. W aptekach na terenie Płocka pracowało 243 osoby, z tego 80 magistrów farmacji i 163 techników farmaceutycznych, w Siedlcach 187 osób – magistrów farmacji pracowało tu 68, a techników farmaceutycznych 119. W Ostrołęce było 125 pracujących w aptekach, z tego 46 magistrów farmacji i 79 techników farmaceutycznych.

Liczba pracujących w aptekach w porównaniu z 2023 r. ogółem spadała we wszystkich wyżej wymienionych miastach.

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie