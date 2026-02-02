Ostrołęka: Trzech kierowców zatrzymanych pod wpływem używek

REKLAMA

REKLAMA

Podczas minionego weekendu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce udaremnili dalszą jazdę trzem kierowcom, którzy zdecydowali się na prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji odurzających.

Funkcjonariusze prowadzili regularne działania kontrolne na terenie miasta i powiatu, skupiając się na weryfikacji prędkości oraz stanu trzeźwości uczestników ruchu. Patrole były obecne zarówno na głównych drogach, jak i w mniejszych miejscowościach.

W trakcie sobotnich działań mundurowi wyeliminowali z ruchu dwóch kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu i jednego kierowcę będącego pod działaniem środków odurzających.

Wszystkim zatrzymanym zatrzymano prawo jazdy. Dokumentacja z przeprowadzonych interwencji trafi do sądu, który zdecyduje o dalszych karach dla mężczyzn.

Policja zapowiada dalsze, systematyczne kontrole trzeźwości. Funkcjonariusze przypominają, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.