eOstroleka.pl
Ostrołęka, NA SYGNALE

Tajemnicze auto na środku skrzyżowania. BMW zablokowało ruch przy “starym szpitalu” [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 6589
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

Do niepokojącego zdarzenia doszło dziś przed południem w Ostrołęce. Na środku skrzyżowania przy “starym szpitalu” zatrzymało się BMW, w którym znajdował się mężczyzna. Choć pierwsze podejrzenia świadków wskazywały na nietrzeźwość kierowcy, rzeczywistość okazała się znacznie poważniejsza.

W poniedziałek, 2 lutego, służby ratunkowe otrzymały pilne zgłoszenie dotyczące pojazdu marki BMW, który stanął bez ruchu na zbiegu ulic Korczaka i Sienkiewicza. Z relacji postronnych osób wynikało, że za kierownicą siedzi mężczyzna, który może być pod wpływem alkoholu.

Na miejsce natychmiast zadysponowano policję, straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego. Sytuacja wyglądała groźnie, a samochód blokujący skrzyżowanie stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze policji, którzy pojawili się na miejscu, sprawdzili doniesienia o rzekomym pijanym kierowcy

Szybka weryfikacja stanu mężczyzny pozwoliła na wykluczenie alkoholu jako przyczyny incydentu. O szczegóły tego zdarzenia zapytaliśmy przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Jak się okazało, mieliśmy do czynienia z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, a nie z incydentem o charakterze kryminalnym.

Pojazd marki BMW nie uczestniczył w żadnej kolizji drogowej, kierujący autem zasłabł.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy KMP w Ostrołęce.

Więcej o: blokada skrzyżowania, Ostrołęka incydent drogowy, policja
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM - DKF
zgłoś wydarzenie
×