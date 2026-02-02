Tajemnicze auto na środku skrzyżowania. BMW zablokowało ruch przy “starym szpitalu” [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Do niepokojącego zdarzenia doszło dziś przed południem w Ostrołęce. Na środku skrzyżowania przy “starym szpitalu” zatrzymało się BMW, w którym znajdował się mężczyzna. Choć pierwsze podejrzenia świadków wskazywały na nietrzeźwość kierowcy, rzeczywistość okazała się znacznie poważniejsza.

W poniedziałek, 2 lutego, służby ratunkowe otrzymały pilne zgłoszenie dotyczące pojazdu marki BMW, który stanął bez ruchu na zbiegu ulic Korczaka i Sienkiewicza. Z relacji postronnych osób wynikało, że za kierownicą siedzi mężczyzna, który może być pod wpływem alkoholu.

Na miejsce natychmiast zadysponowano policję, straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego. Sytuacja wyglądała groźnie, a samochód blokujący skrzyżowanie stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze policji, którzy pojawili się na miejscu, sprawdzili doniesienia o rzekomym pijanym kierowcy

Szybka weryfikacja stanu mężczyzny pozwoliła na wykluczenie alkoholu jako przyczyny incydentu. O szczegóły tego zdarzenia zapytaliśmy przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Jak się okazało, mieliśmy do czynienia z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, a nie z incydentem o charakterze kryminalnym.

Pojazd marki BMW nie uczestniczył w żadnej kolizji drogowej, kierujący autem zasłabł.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy KMP w Ostrołęce.