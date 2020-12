Oto laureaci tegorocznej nagrody okolicznościowej starosty ostrołęckiego [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Paweł Goździewski, Szymon Niziński, Jakub Niziński, Miłosz Skowronek, Jan Karczewski – oto laureaci tegorocznej edycji nagrody okolicznościowej starosty ostrołęckiego.



Doroczne nagrody okolicznościowe przyznawane są przez starostę ostrołęckiego osobom, które wykazały się w ostatnim czasie wyjątkowymi osiągnięciami. W tym roku nagrody zdominowali sportowcy – 4 na pięć nagrodzonych osób to świetnie zapowiadający się zawodnicy z klubów sportowych działających w naszym regionie. Kapituła nagrody postanowiła także uhonorować utalentowanego akordeonistę znanego z licznych występów podczas różnego rodzaju koncertów folklorystycznych i nie tylko.



Na wniosek Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin nagrodę otrzymał Paweł Goździewski, uczeń Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach. W tym roku zajął drugie miejsce na Mistrzostwach Makroregionu Juniorów Młodszych w Katowicach w Karate Kyokushin, kat. - 55 kg; pierwsze miejsce na Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego w Karate Kyokushin, pierwsze miejsce w kat -55 kg na Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w Karate Kyokushin. W swojej kategorii plasuje się w czołówce najlepszych karateków w Polsce; ma mistrzowską klasę sportową i jest członkiem kadry narodowej.



Nagrodę otrzymał też Szymon Niziński, uczeń III LO w Ostrołęce. Trenuje karate w Ostrołęckim Klubie Karate Kyokushin i to klub wnioskował o nagrodę. Jest jednym z najlepszych zawodników w swojej kategorii w Polsce i w Europie. W tym roku zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w kat. - 65 kg w Zielonce, drugie miejsce w kategorii - 60 kg junior w Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego, I miejsce w Górze Kalwarii w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego, w kat. - 70 kg. Jest członkiem kadry narodowej. Posiada I klasę sportową.



Kolejnym laureatem jest Jakub Niziński. Razem ze swoim bratem bliźniakiem, Szymonem, trenuje karate w Ostrołęckim Klubie Karate Kyokushin. I to klub wnioskował o nagrodę dla Jakuba. W swojej kategorii plasuje się w czołówce najlepszych karateków w Polsce. W Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Zielonce zajął drugie miejsce i został wicemistrzem Polski; zajął też trzecie miejsce w kat. -70 kg na Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w Karate Kyokushin. Ma mistrzowską klasę sportową i jest członkiem kadry narodowej.



Kolejny wyróżniony Nagrodą Okolicznościową sportowiec to Miłosz Skowronek. Zawodnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Kurpiku Kadzidło i Akademii Piłki Nożnej. Obecnie gra w Jagielloni Białystok. Ten wyróżniający się zawodnik dostał powołanie na konsultację szkoleniową do Kadry Polskiej u-16; zadebiutował w Centralnej Lidze Juniorów - został Mistrzem Centralnej Ligii Juniorów u-15 grupy A rundy jesiennej. Powołany na konsultacje selekcyjne do kadry Polski u-15. Na swoim koncie ma m.in. 2. miejsce w lidze województwa podlaskiego rocznika 2004, 4. miejsce w międzynarodowym turnieju w Brześciu "Milennium Cup". O nagrodę wnioskował Zarząd Powiatu.



Nagrodę Okolicznościową Zarząd Powiatu przyznał również, na wniosek Związku Kurpiów, Janowi Karczewskiemu. To młody, ale już bardzo zasłużony animator kultury, muzykant, instruktor regionalista. Od najmłodszych lat gra na akordeonie i harmonii. Debiutował na scenie podczas Przeglądu Skrzypków i Harmonistów Kurpiowskie Granie w Lelisie. Grał i współtworzył Kapelę Sobotnie Granie, z którą był na festiwalu w Kazimierzu. Jan Karczewski zaangażował się w lokalne inicjatywy gminy Lelis, wspiera np. koła gospodyń wiejskich. To świetny gawędziarz. Jan Karczewski to przyszłość kurpiowskiego folkloru. Organizował już wiele wydarzeń, a także skupia wokół siebie młodych ludzi, którzy chcą śpiewać, grać i tańczyć na kurpiowską nutę.