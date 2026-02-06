eOstroleka.pl
Ostrołęka,

„Papierowe poematy” Henri Matisse’a w Ostrołęce. Wyjątkowa wystawa już otwarta [ZDJĘCIA]

fot. Galeria Ostrołękafot. Galeria Ostrołęka
Mieszkańcy Ostrołęki mają niepowtarzalną okazję obcowania ze sztuką światowego formatu. W czwartek, 5 lutego, w Galerii Ostrołęka odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Henri Matisse – papierowe poematy”. Ekspozycja prezentuje niezwykłe litografie mistrza koloru, które przenoszą widza w świat finezyjnych kształtów i radosnych barw.

Prezentowane na wystawie prace to litografie będące wiernymi kopiami barwnych kompozycji Henri Matisse’a – jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Ekspozycja ma szczególny rodowód historyczny. Wszystkie prezentowane dzieła pochodzą z prestiżowego magazynu artystycznego „Verve”, wydanego w 1958 roku pod znamiennym tytułem „Ostatnie dzieła Matisse’a”.

Dla miłośników sztuki to gratka, ponieważ litografie stanowią odzwierciedlenie słynnych wycinanek artysty (gouaches découpées). Były one efektem pośmiertnego upamiętnienia twórczości Matisse’a oraz finalizacją wizji, którą artysta planował jeszcze za życia wspólnie ze swoim bliskim przyjacielem i legendarnym wydawcą, Tériade'em.

Henri Matisse pod koniec życia, mimo ograniczeń fizycznych, odnalazł nową formę wyrazu właśnie w wycinankach. „Rysowanie nożyczkami”, jak mawiał o tej technice, pozwoliło mu na osiągnięcie niespotykanej dotąd syntezy koloru i linii. Wystawa w Galerii Ostrołęka pozwala prześledzić tę drogę – od prostych form po skomplikowane, poetyckie kompozycje, które do dziś inspirują projektantów i artystów na całym świecie.

Wystawa prac pochodzi z bogatej kolekcji EPICENTRUM ART GALLERY. To doskonała okazja, by bez wyjazdu do wielkich metropolii zobaczyć dzieła, które kształtowały historię sztuki nowoczesnej.

Wystawa dostępna dla zwiedzających do 27 lutego.

