Pasażerowie chętnie korzystają z pociągów na trasie Ostrołęka - Białystok

Od 18 marca 2024 roku wznowiono regularne połączenia kolejowe na trasie Ostrołęka - Białystok. Nowa oferta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pasażerów, którzy doceniają komfort i szybkość podróży pociągiem. Konkluzja - warto było reaktywować połączenie!

Pociągi Ostrołęka-Białystok. Sukces połączenia

Pociągi kursujące między Ostrołęką a stolicą woj. podlaskiego zapewniają dogodne połączenia zarówno dla osób podróżujących w celach biznesowych, jak i turystycznych, ale również - co ważne - licznej grupy studentów. Czas przejazdu między miastami wynosi około 1 godzinę i 50 minut, co jest porównywalne z czasem podróży samochodem, a często nawet krócej, biorąc pod uwagę korki i czas na znalezienie miejsca parkingowego.

O rosnącej popularności pociągów na trasie Ostrołęka - Białystok świadczy wysoka frekwencja. W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania nowych połączeń skorzystało z nich już tysiące pasażerów.

Do statystyk dotyczących frekwencji w pociągach na trasie Ostrołęka-Białystok dotarł serwis rynek-kolejowy.pl. Z połączeń od czasu wznowienia kursowania pociągów miało skorzystać ok. 14 tys. osób. Władze samorządu woj. podlaskiego oceniają ten wynik jako dobry. Z naszych informacji wynika, że władze Ostrołęki również doceniają sukces połączeń do Białegostoku i niewykluczone, że będą prowadzone rozmowy, by taką ofertę w przyszłości poszerzyć o dodatkową jedną lub dwie pary pociągów.

Nowa oferta kolejowa to krok w stronę poprawy komunikacji w regionie i ułatwienia dostępu do transportu publicznego. Pociągi to wygodny, szybki i ekologiczny sposób podróżowania.